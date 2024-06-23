Россиянин закрыл собой жену от ракет ВСУ в Севастополе

23 июня 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали ракеты ATACMS для атаки Севастополя Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Россиянин героически закрыл собой жену во время ракетной атаки Вооруженных сил Украины на пляже в Севастополе. Об этом рассказала пострадавшая женщина. Инцидент произошел, когда семья отдыхала на пляже в Учкуевке. «Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — вспомнила пострадавшая россиянка, передает Shot. Новость по теме Осколки ракеты ВСУ упали на пляже в Севастополе, более 100 человек пострадали: что известно. Видео После атаки местные жители и водители автобусов активно помогали эвакуировать людей с пляжа. В результате атаки пострадали 124 человека, пятерых спасти не удалось. Губернатор города сообщил, что система здравоохранения мобилизована, и всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых оказались 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, подтвердила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянин героически закрыл собой жену во время ракетной атаки Вооруженных сил Украины на пляже в Севастополе. Об этом рассказала пострадавшая женщина. Инцидент произошел, когда семья отдыхала на пляже в Учкуевке. «Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — вспомнила пострадавшая россиянка, передает Shot. После атаки местные жители и водители автобусов активно помогали эвакуировать людей с пляжа. В результате атаки пострадали 124 человека, пятерых спасти не удалось. Губернатор города сообщил, что система здравоохранения мобилизована, и всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых оказались 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, подтвердила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.