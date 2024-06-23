Россиянин закрыл собой жену от ракет ВСУ в Севастополе

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ВСУ использовали ракеты ATACMS для атаки Севастополя Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Россиянин героически закрыл собой жену во время ракетной атаки Вооруженных сил Украины на пляже в Севастополе. Об этом рассказала пострадавшая женщина. Инцидент произошел, когда семья отдыхала на пляже в Учкуевке.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — вспомнила пострадавшая россиянка, передает Shot.

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После атаки местные жители и водители автобусов активно помогали эвакуировать людей с пляжа. В результате атаки пострадали 124 человека, пятерых спасти не удалось. Губернатор города сообщил, что система здравоохранения мобилизована, и всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых оказались 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, подтвердила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

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Россиянин героически закрыл собой жену во время ракетной атаки Вооруженных сил Украины на пляже в Севастополе. Об этом рассказала пострадавшая женщина. Инцидент произошел, когда семья отдыхала на пляже в Учкуевке. «Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — вспомнила пострадавшая россиянка, передает Shot. После атаки местные жители и водители автобусов активно помогали эвакуировать людей с пляжа. В результате атаки пострадали 124 человека, пятерых спасти не удалось. Губернатор города сообщил, что система здравоохранения мобилизована, и всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых оказались 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, подтвердила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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