Осколки ракеты ВСУ упали на пляже в Севастополе, более 100 человек пострадали: что известно. Видео

От атаки ВСУ на Севастополь погибло три человека, еще 124 ранены

23 июня 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Украина атаковала Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS, заявили в Минобороны РФ Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. URA.RU приводит всю информацию о ситуации в регионе, которая известна к этому часу. Раненные и погибшие в результате атаки ВСУ в Севастополе Согласно первым данным губернатора региона Михаила Развожаева, были ранены 14 человек, среди них два ребенка. Спустя время количество пострадавших выросло до 100 человек. Позже, согласно данным Минздрава РФ, оно увеличилось до 124 человек, среди них 27 детей. Также погибли три человека, один из них — двухлетний ребенок. В связи с этим мобилизована вся система здравоохранения, развернуты операционные пункты, пострадавшим оказывается вся необходима медицинская помощь, привлечены врачи из других регионов России. Развожаев отметил, что противник нанес удар исподтишка в праздник Троицы, чем омрачил этот день. Некоторые жители региона возвращались домой со службы это время, другие ехали с детьми на пляж, написал губернатор региона в telegram-канале . Он добавил, что все севастопольцы поддерживают тех людей, кто потерял родных во время трагедии. Раненым он высказал слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления. В частности, прилет украинских ракет пришелся на пляж города в микрорайоне Учкуевка. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что люди, находящиеся там, получили ранения. Они в панике выбегали с пляжа, а туристы бросались им на помощь. Раненых тащили на носилках к парковкам, чтобы оттуда их забрала скорая помощь. Кроме того, он добавил, что количество пострадавших, скорее всего, будет увеличиваться. Замгубернатора региона отметил, что в городе имеется достаточно медицинских ресурсов для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки. В распоряжении медицинских учреждений находятся необходимые медикаменты, квалифицированный персонал и запасы крови. В микрорайоне Учкуевке самая тяжелая ситуация с последствиями украинского удара, туда были направлены все бригады скорой помощи, часть раненых была доставлена в больницы. Также ранения получили жители Любимовки. Кроме того, губернатор Севастополя лично посетил больницу, где находятся пострадавшие. Также на месте происшествия работает прокурор города Андрей Шевцов, который занимается выяснением обстоятельств случившегося. Чем ВСУ атаковали Севастополь Согласно заявлению Минобороны России, украинская армия осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя, используя американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты системами ПВО, а пятая ракета была отклонена от курса и взорвалась в воздухе над городом, это привело к тому, что осколки разлетелись. Новость по теме В Севастополе 22 человека пострадали после атаки ВСУ 23 июня: что известно Последствия обстрела В результате падения обломков, сбитых системами ПВО, произошло возгорание леса на площади 150 квадратных метров вблизи пансионата «Лазурь». На место немедленно выдвинулись пожарные расчеты для тушения огня. Кроме того, осколки ракеты стали причиной пожара в жилом доме. Информация о пострадавших и ущербе уточняется. Также движение по Крымскому мосту было временно остановлено. В связи с этим на подъездах к мосту со стороны Тамани и Керчи образовались очереди из 592 транспортных средств. Закрытие Крымского моста во время работы средств ПВО Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено в 12:14 по московскому времени на фоне активации российских систем ПВО. Это первое из двух временных перекрытий, произошедших в течение дня. Движение было восстановлено в 13:20, однако к 14:00 на подходах к мосту с обеих сторон скопилось значительное количество автомобилей: 287 со стороны Тамани и 290 со стороны Керчи. Губернатор Севастополя в 12:21 по московскому времени сообщил о начале работы систем ПВО и приведении всех служб в состояние боевой готовности. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности, находясь в укрытиях или на безопасном расстоянии. Реакция российских властей Система здравоохранения региона была мобилизована для оказания помощи пострадавшим. Врачи и медицинский персонал находятся на рабочих местах, чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки со стороны Украины. На данный момент выясняются лица, которые были причастны к совершению трагедии, и определяются ее обстоятельства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова категорически осудила инцидент, назвав его террором против мирных жителей. Она также выразила скорбь по поводу того, что праздник Троицы омрачен такими событиями. Ее слова передает РИА Новости. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины специально атаковала регион в месте большого скопления людей. Она добавила, что в связи с гибелью местных жителей, Россия будет добиваться реакции от мировых организаций. Также глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Он также предложил организовать помощь и размещение пострадавших в больницах республики. «Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. URA.RU приводит всю информацию о ситуации в регионе, которая известна к этому часу. Согласно первым данным губернатора региона Михаила Развожаева, были ранены 14 человек, среди них два ребенка. Спустя время количество пострадавших выросло до 100 человек. Позже, согласно данным Минздрава РФ, оно увеличилось до 124 человек, среди них 27 детей. Также погибли три человека, один из них — двухлетний ребенок. В связи с этим мобилизована вся система здравоохранения, развернуты операционные пункты, пострадавшим оказывается вся необходима медицинская помощь, привлечены врачи из других регионов России. Развожаев отметил, что противник нанес удар исподтишка в праздник Троицы, чем омрачил этот день. Некоторые жители региона возвращались домой со службы это время, другие ехали с детьми на пляж, написал губернатор региона в telegram-канале. Он добавил, что все севастопольцы поддерживают тех людей, кто потерял родных во время трагедии. Раненым он высказал слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления. В частности, прилет украинских ракет пришелся на пляж города в микрорайоне Учкуевка. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что люди, находящиеся там, получили ранения. Они в панике выбегали с пляжа, а туристы бросались им на помощь. Раненых тащили на носилках к парковкам, чтобы оттуда их забрала скорая помощь. Кроме того, он добавил, что количество пострадавших, скорее всего, будет увеличиваться. Замгубернатора региона отметил, что в городе имеется достаточно медицинских ресурсов для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки. В распоряжении медицинских учреждений находятся необходимые медикаменты, квалифицированный персонал и запасы крови. В микрорайоне Учкуевке самая тяжелая ситуация с последствиями украинского удара, туда были направлены все бригады скорой помощи, часть раненых была доставлена в больницы. Также ранения получили жители Любимовки. Кроме того, губернатор Севастополя лично посетил больницу, где находятся пострадавшие. Также на месте происшествия работает прокурор города Андрей Шевцов, который занимается выяснением обстоятельств случившегося. Согласно заявлению Минобороны России, украинская армия осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя, используя американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты системами ПВО, а пятая ракета была отклонена от курса и взорвалась в воздухе над городом, это привело к тому, что осколки разлетелись. В результате падения обломков, сбитых системами ПВО, произошло возгорание леса на площади 150 квадратных метров вблизи пансионата «Лазурь». На место немедленно выдвинулись пожарные расчеты для тушения огня. Кроме того, осколки ракеты стали причиной пожара в жилом доме. Информация о пострадавших и ущербе уточняется. Также движение по Крымскому мосту было временно остановлено. В связи с этим на подъездах к мосту со стороны Тамани и Керчи образовались очереди из 592 транспортных средств. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено в 12:14 по московскому времени на фоне активации российских систем ПВО. Это первое из двух временных перекрытий, произошедших в течение дня. Движение было восстановлено в 13:20, однако к 14:00 на подходах к мосту с обеих сторон скопилось значительное количество автомобилей: 287 со стороны Тамани и 290 со стороны Керчи. Губернатор Севастополя в 12:21 по московскому времени сообщил о начале работы систем ПВО и приведении всех служб в состояние боевой готовности. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности, находясь в укрытиях или на безопасном расстоянии. Система здравоохранения региона была мобилизована для оказания помощи пострадавшим. Врачи и медицинский персонал находятся на рабочих местах, чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки со стороны Украины. На данный момент выясняются лица, которые были причастны к совершению трагедии, и определяются ее обстоятельства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова категорически осудила инцидент, назвав его террором против мирных жителей. Она также выразила скорбь по поводу того, что праздник Троицы омрачен такими событиями. Ее слова передает РИА Новости. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины специально атаковала регион в месте большого скопления людей. Она добавила, что в связи с гибелью местных жителей, Россия будет добиваться реакции от мировых организаций. Также глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Он также предложил организовать помощь и размещение пострадавших в больницах республики.