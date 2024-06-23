23 июня 2024
22 июня 2024

В ХМАО начался судебный процесс над жителем Нижневартовска, взявшим сына в заложники

В суде ХМАО выступил свидетель по делу Широкова, который взял в заложники сына
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде ХМАО рассматривают дело Владимира Широкова
В суде ХМАО рассматривают дело Владимира Широкова Фото:

Суд ХМАО начал рассматривать уголовное дело жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который держал в заложниках собственного сына и отстреливался от силовиков. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах.

«Дело резонансное и там целый ряд тяжелых уголовных статей, поэтому рассматривается оно сразу в окружном суде. Уже состоялось заседание, где был опрошен свидетель со стороны обвинения. Он рассказал, что слышал звуки, похожие на выстрелы, в районе жилого дома, где Широков удерживал в заложниках своего сына», — рассказал инсайдер. На сайте суда ХМАО указано, что следующее судебное заседание состоится 5 июля.

Владимир Широков в марте 2023 года взял в заложники своего сына и угрожал супруге, что причинит вред ребенку. Мальчика освободили сотрудники полиции, Широков пытался оказать сопротивление силовикам и выстрелил из ружья по двери квартиры. Он сдался после переговоров.

Широкова обвиняют по ряду уголовных статей. Среди них 317 (»посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»); 119 (»угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»); 213 (хулиганство); 207 (»заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и 127 УК РФ (»незаконное лишение свободы»).

URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответ не поступил.

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Суд ХМАО начал рассматривать уголовное дело жителя Нижневартовска Владимира Широкова, который держал в заложниках собственного сына и отстреливался от силовиков. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах. «Дело резонансное и там целый ряд тяжелых уголовных статей, поэтому рассматривается оно сразу в окружном суде. Уже состоялось заседание, где был опрошен свидетель со стороны обвинения. Он рассказал, что слышал звуки, похожие на выстрелы, в районе жилого дома, где Широков удерживал в заложниках своего сына», — рассказал инсайдер. На сайте суда ХМАО указано, что следующее судебное заседание состоится 5 июля. Владимир Широков в марте 2023 года взял в заложники своего сына и угрожал супруге, что причинит вред ребенку. Мальчика освободили сотрудники полиции, Широков пытался оказать сопротивление силовикам и выстрелил из ружья по двери квартиры. Он сдался после переговоров. Широкова обвиняют по ряду уголовных статей. Среди них 317 (»посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»); 119 (»угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»); 213 (хулиганство); 207 (»заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и 127 УК РФ (»незаконное лишение свободы»). URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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