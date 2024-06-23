23 июня 2024

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

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В полиции сообщили о ликвидации боевиков Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Махачкале уничтожены четыре боевика после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. об этом сообщили в МВД Дагестана.

«Четыре боевика ликвидированы в Махачкале по информации на данный момент», — сообщили в МВД. Об этом пишут РИА Новости.

Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Позже стало известно, что в результате теракта погибли девять человек, ранены 25.

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В Махачкале уничтожены четыре боевика после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. об этом сообщили в МВД Дагестана. «Четыре боевика ликвидированы в Махачкале по информации на данный момент», — сообщили в МВД. Об этом пишут РИА Новости. Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Позже стало известно, что в результате теракта погибли девять человек, ранены 25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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