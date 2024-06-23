В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

23 июня 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

В полиции сообщили о ликвидации боевиков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Махачкале уничтожены четыре боевика после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. об этом сообщили в МВД Дагестана. «Четыре боевика ликвидированы в Махачкале по информации на данный момент», — сообщили в МВД. Об этом пишут РИА Новости. Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Позже стало известно, что в результате теракта погибли девять человек, ранены 25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале уничтожены четыре боевика после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. об этом сообщили в МВД Дагестана. «Четыре боевика ликвидированы в Махачкале по информации на данный момент», — сообщили в МВД. Об этом пишут РИА Новости. Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Позже стало известно, что в результате теракта погибли девять человек, ранены 25.