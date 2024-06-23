В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

В полиции сообщили о ликвидации боевиков
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Махачкале уничтожены четыре боевика после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. об этом сообщили в МВД Дагестана.
«Четыре боевика ликвидированы в Махачкале по информации на данный момент», — сообщили в МВД. Об этом пишут РИА Новости.
Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Позже стало известно, что в результате теракта погибли девять человек, ранены 25.
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