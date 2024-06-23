НАК: в Дагестане совершены нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС

23 июня 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

В Дагестане на 23 июня произошло несколько вооруженных нападений, заявили в НАК (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня было соверены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС», — заявили в НАК. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате этого погиб священник, охранник и несколько полицейских. Правоохранители предпринимают меры для задержания розыска неизвестных преступников. Нападение в Дербенте произошло на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. Более подробно о происшествиях — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня было соверены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС», — заявили в НАК. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате этого погиб священник, охранник и несколько полицейских. Правоохранители предпринимают меры для задержания розыска неизвестных преступников. Нападение в Дербенте произошло на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. Более подробно о происшествиях — в онлайн-трансляции URA.RU.