НАК: в Дагестане совершены нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС

В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня было соверены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС», — заявили в НАК. Информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что в результате этого погиб священник, охранник и несколько полицейских. Правоохранители предпринимают меры для задержания розыска неизвестных преступников.
Нападение в Дербенте произошло на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. Более подробно о происшествиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
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