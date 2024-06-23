НАК: в Дагестане совершены нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, ношение оружия, огнестрельное оружие, криминал, шутинг, дуло автомата, стрелковое оружие, полуавтоматический карабин, вепрь молот, лицензия на оружие
В Дагестане на 23 июня произошло несколько вооруженных нападений, заявили в НАК (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня было соверены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС», — заявили в НАК. Информацию передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате этого погиб священник, охранник и несколько полицейских. Правоохранители предпринимают меры для задержания розыска неизвестных преступников.

Нападение в Дербенте произошло на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. Более подробно о происшествиях — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане, в частности, в Дербенте и Махачкале, 23 июня было соверены несколько нападений: на пост ДПС, два православных храма и синагогу. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС», — заявили в НАК. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что в результате этого погиб священник, охранник и несколько полицейских. Правоохранители предпринимают меры для задержания розыска неизвестных преступников. Нападение в Дербенте произошло на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Также неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале. Более подробно о происшествиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...