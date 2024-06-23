У модного клуба в центре Екатеринбурга устроили поножовщину, прозвучала стрельба. Видео

Возле Bla Bla Bar в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой

24 июня 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Конфликт, возможно, начался еще внутри заведения (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Возле Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга — одного из популярных городских тусовочных мест — неизвестный устроил поножовщину. На видео, которым с URA.RU поделился читатель, звучит стрельба. Инцидент, вероятно, произошел вечером 22 июня. Из-за чего случился конфликт, собеседник агентства не уточнил. Охранник, пытавшийся успокоить дебошира, получил от него удар ножом в руку. Из раны хлестала кровь (на месте образовалась лужа), в это же время вооруженный мужчина гонялся за другими участниками конфликта, одного из них дважды пытался ударить ногой. Всего на месте было полтора десятка человек. Усмирить неадеквата удалось при помощи перцового баллончика и травматического пистолета. Одна из пуль пришлась в его товарища. URA.RU обратилось за комментарием в городскую полицию, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга — одного из популярных городских тусовочных мест — неизвестный устроил поножовщину. На видео, которым с URA.RU поделился читатель, звучит стрельба. Инцидент, вероятно, произошел вечером 22 июня. Из-за чего случился конфликт, собеседник агентства не уточнил. Охранник, пытавшийся успокоить дебошира, получил от него удар ножом в руку. Из раны хлестала кровь (на месте образовалась лужа), в это же время вооруженный мужчина гонялся за другими участниками конфликта, одного из них дважды пытался ударить ногой. Всего на месте было полтора десятка человек. Усмирить неадеквата удалось при помощи перцового баллончика и травматического пистолета. Одна из пуль пришлась в его товарища. URA.RU обратилось за комментарием в городскую полицию, ответ ожидается.