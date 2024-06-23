23 июня 2024
22 июня 2024

В ХМАО паводок продолжает топить дачные участки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На вечер 23 июня число затопленных участков выросло до 1655
На вечер 23 июня число затопленных участков выросло до 1655 Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

На территории ХМАО по состоянию на вечер 23 июня число земельных участков, затопленных паводком, увеличилось до 1655. Актуальную информацию о подтоплениях в регионе сообщает окружное Управление МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 1655 приусадебных участка и 318 дачных домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, в Нижневартовске от паводка пострадало 1059 участков, в Мегионе — 290, в Лангепасе — 269, в Саранпауле — 6 участков. Кроме того, на территории Сургута 23 июня уровень Оби снизился до 748 сантиметров, в Нижневартовске — вырос на 1 см и составил 971 см, а в реке Ляпин в районе поселка Саранпауль — снизился еще на 6 сантиметров и дошел до уровня в 1015 см.

С каждым днем в ХМАО увеличивается количество пострадавших участков и дачных домов от паводка. По состоянию на вечер 22 июня их количество составляло 1578 и 304 соответственно. В МЧС прогнозировали в округе затопление новых территорий.

Уровень Оби в Нижневартовске вырос до 971 см
Уровень Оби в Нижневартовске вырос до 971 см
Фото:

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На территории ХМАО по состоянию на вечер 23 июня число земельных участков, затопленных паводком, увеличилось до 1655. Актуальную информацию о подтоплениях в регионе сообщает окружное Управление МЧС. «На территории автономного округа затоплено 1655 приусадебных участка и 318 дачных домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства. По данным управления, в Нижневартовске от паводка пострадало 1059 участков, в Мегионе — 290, в Лангепасе — 269, в Саранпауле — 6 участков. Кроме того, на территории Сургута 23 июня уровень Оби снизился до 748 сантиметров, в Нижневартовске — вырос на 1 см и составил 971 см, а в реке Ляпин в районе поселка Саранпауль — снизился еще на 6 сантиметров и дошел до уровня в 1015 см. С каждым днем в ХМАО увеличивается количество пострадавших участков и дачных домов от паводка. По состоянию на вечер 22 июня их количество составляло 1578 и 304 соответственно. В МЧС прогнозировали в округе затопление новых территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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