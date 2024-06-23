23 июня 2024

Задержан основатель «Русских фондов» Сергей Васильев

© Служба новостей «URA.RU»
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Недалеко от Москвы задержали крупного инвестора, подозреваемого в мошенничестве (архивное фото)
Недалеко от Москвы задержали крупного инвестора, подозреваемого в мошенничестве (архивное фото) Фото:

В Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Об этом сообщили источники.

«Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы „Русские фонды“ Сергей Васильев задержан в Тверской области. Задержание может быть связано, предположительно с делом экс-президента холдинга АФК „Система“ Евгения Новицкого», — передает издание РБК со ссылкой на свои источники из сферы финансового рынка.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ „Урал ФД“. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.

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В Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Об этом сообщили источники. «Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы „Русские фонды“ Сергей Васильев задержан в Тверской области. Задержание может быть связано, предположительно с делом экс-президента холдинга АФК „Система“ Евгения Новицкого», — передает издание РБК со ссылкой на свои источники из сферы финансового рынка. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ „Урал ФД“. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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