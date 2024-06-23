Задержан основатель «Русских фондов» Сергей Васильев

В Тверской области правоохранительные органы задержали основателя инвестиционных «Русских фондов» Сергея Васильева. Об этом сообщили источники.
«Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы „Русские фонды“ Сергей Васильев задержан в Тверской области. Задержание может быть связано, предположительно с делом экс-президента холдинга АФК „Система“ Евгения Новицкого», — передает издание РБК со ссылкой на свои источники из сферы финансового рынка.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ СК России по Тверской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ „Урал ФД“. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.
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