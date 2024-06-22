Миллиардеру и экс-президенту АФК «Система» Новицкому избрали меру пресечения

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ «Урал ФД». Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 года», — сообщила пресс-служба суда. Заявление опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
По версии следствия, Новицкий вместе с другими лицами разработал схему хищения денежных средств пенсионного фонда под видом покупки ценных бумаг на нерыночных условиях. Эти действия привели к завышению стоимости ценных бумаг и незаконному изъятию средств.
Также суд Москвы принял решение о заключении под стражу индивидуального предпринимателя из Подмосковья Олега Мезенцева. Он обвиняется в совершении шести преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ и будет находиться под арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.
Кроме того, по тому же делу мера пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный срок избрана для Ольги Илларионовой. Она обвиняется в совершении шести преступлений, но по части 6 статьи 159 УК РФ.
Ранее экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали в Москве в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Согласно источнику, задержание Новицкого произошло вечером 20 июня в его собственном доме. При этом ранее был проведен осмотр жилища.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.