Миллиардеру и экс-президенту АФК «Система» Новицкому избрали меру пресечения

Миллиардер Новицкий переведен на домашний арест
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Евгений Новицкий будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев
Евгений Новицкий будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев Фото:

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ «Урал ФД». Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 года», — сообщила пресс-служба суда. Заявление опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По версии следствия, Новицкий вместе с другими лицами разработал схему хищения денежных средств пенсионного фонда под видом покупки ценных бумаг на нерыночных условиях. Эти действия привели к завышению стоимости ценных бумаг и незаконному изъятию средств.

Также суд Москвы принял решение о заключении под стражу индивидуального предпринимателя из Подмосковья Олега Мезенцева. Он обвиняется в совершении шести преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ и будет находиться под арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года.

Кроме того, по тому же делу мера пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный срок избрана для Ольги Илларионовой. Она обвиняется в совершении шести преступлений, но по части 6 статьи 159 УК РФ.

Ранее экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали в Москве в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Согласно источнику, задержание Новицкого произошло вечером 20 июня в его собственном доме. При этом ранее был проведен осмотр жилища.

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Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для миллиардера и бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях средств АО «НПФ «Урал ФД». Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 года», — сообщила пресс-служба суда. Заявление опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». По версии следствия,  Новицкий вместе с другими лицами разработал схему хищения денежных средств пенсионного фонда под видом покупки ценных бумаг на нерыночных условиях. Эти действия привели к завышению стоимости ценных бумаг и незаконному изъятию средств. Также суд Москвы принял решение о заключении под стражу индивидуального предпринимателя из Подмосковья Олега Мезенцева. Он обвиняется в совершении шести преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ и будет находиться под арестом в течение двух месяцев, до 20 августа 2024 года. Кроме того, по тому же делу мера пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный срок избрана для Ольги Илларионовой. Она обвиняется в совершении шести преступлений, но по части 6 статьи 159 УК РФ. Ранее экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали в Москве в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Согласно источнику, задержание Новицкого произошло вечером 20 июня в его собственном доме. При этом ранее был проведен осмотр жилища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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