В Дагестане в ходе КТО уничтожили пять боевиков

В НАК заявили о ликвидации боевиков
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Дагестане уничтожили пять боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета.
«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — заявили в НАК. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли о двух ликвидированных боевиках в Дербенте. Тогда же появлялась информация о завершении активной фазы контртеррористической операции.
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