23 июня 2024

В Дагестане в ходе КТО уничтожили пять боевиков

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В НАК заявили о ликвидации боевиков Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дагестане уничтожили пять боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета.

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — заявили в НАК. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли о двух ликвидированных боевиках в Дербенте. Тогда же появлялась информация о завершении активной фазы контртеррористической операции.

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В Дагестане уничтожили пять боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета. «В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — заявили в НАК. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли о двух ликвидированных боевиках в Дербенте. Тогда же появлялась информация о завершении активной фазы контртеррористической операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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