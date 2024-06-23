В Дагестане в ходе КТО уничтожили пять боевиков

24 июня 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

В НАК заявили о ликвидации боевиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане уничтожили пять боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета. «В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — заявили в НАК. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли о двух ликвидированных боевиках в Дербенте. Тогда же появлялась информация о завершении активной фазы контртеррористической операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане уничтожили пять боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета. «В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — заявили в НАК. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли о двух ликвидированных боевиках в Дербенте. Тогда же появлялась информация о завершении активной фазы контртеррористической операции.