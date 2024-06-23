23 июня 2024

В ДТП под Екатеринбургом водитель иномарки врезался в дерево и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области водитель кроссовера слетел с дороги и погиб (архивное фото)
В Свердловской области водитель кроссовера слетел с дороги и погиб (архивное фото) Фото:

Недалеко от Екатеринбурга 68-летний водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

«В поселке Садовый под Екатеринбургом 23 июня водитель Kia Sportage не обеспечил постоянный контроль и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. Водитель погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении представителей ГАИ по региону.

Пассажирка иномарки и шестилетний внук водителя остались живы. Их увезли в больницу, отметили в полиции. Уточняется, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

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Недалеко от Екатеринбурга 68-летний водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области. «В поселке Садовый под Екатеринбургом 23 июня водитель Kia Sportage не обеспечил постоянный контроль и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. Водитель погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении представителей ГАИ по региону. Пассажирка иномарки и шестилетний внук водителя остались живы. Их увезли в больницу, отметили в полиции. Уточняется, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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