В ДТП под Екатеринбургом водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Недалеко от Екатеринбурга 68-летний водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
«В поселке Садовый под Екатеринбургом 23 июня водитель Kia Sportage не обеспечил постоянный контроль и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. Водитель погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении представителей ГАИ по региону.
Пассажирка иномарки и шестилетний внук водителя остались живы. Их увезли в больницу, отметили в полиции. Уточняется, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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