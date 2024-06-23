23 июня 2024

Главу района в Дагестане исключили из «ЕР» после участия его сыновей в теракте

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Судейская коллегия. Курган, отставка, пустое кресло, кресло
Решение принято в связи с дискредитирующими действиями, заявили в региональном отделении «ЕР» Фото:
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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.

«Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении отделения в telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято в связи с дискредитирующими действиями.

Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб.

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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении отделения в telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято в связи с дискредитирующими действиями. Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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