Главу района в Дагестане исключили из «ЕР» после участия его сыновей в теракте

24 июня 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Решение принято в связи с дискредитирующими действиями, заявили в региональном отделении «ЕР» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении отделения в telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято в связи с дискредитирующими действиями. Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. «Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении отделения в telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято в связи с дискредитирующими действиями. Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб.