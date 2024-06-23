Главу района в Дагестане исключили из «ЕР» после участия его сыновей в теракте

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.
«Президиум регионального политсовета „Единой России“ принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении отделения в telegram-канале. Уточняется, что такое решение принято в связи с дискредитирующими действиями.
Ранее сообщалось, что терактах, совершенных в Дагестане 23 июня приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб.
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