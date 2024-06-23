Кто такой Магомед Омаров, сыновей которого обвиняют в теракте в Дагестане

Дети главы района Дагестана Омарова участвовали в теракте

24 июня 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Омарова называли человеком реальных действий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В нападении на Махачкалу 23 июня участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Информацию об этом URA.RU подтвердил тесно взаимодействующий с властями региона политолог. Чем известен чиновник Омаров, детей которого подозревают в теракте — в материале на URA.RU. Биография главы района Омарова Омаров родился 10 июня 1960 года в селе Сергокала. По национальности он даргинец (дагестанский народ, исторически проживающий в центральной части Дагестана — прим. URA.RU). В 1978 году Омаров был призван в ряды Вооруженных сил Советского Союза, демобилизовался в звании лейтенанта. Через восемь лет окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, зоотехнический факультет. В 1992 году, когда уже активно работал, поступил в Международный институт управления бизнеса и права. В 1993 году работал заместителем управляющего отделением Сергокалинского банка №4536, через год был назначен на должность управляющего этим банком. В 2004 году отмечен званием «Заслуженный экономист Республики Дагестан». В 2007 году избрали депутатом Народного собрания РД. В октябре 2010 года избран главой муниципального района «Сергокалинский район». В 2020 году его переизбрали со сроком на пять лет. Каким управленцем был Омаров «Человек реальных действий — так можно охарактеризовать этого руководителя, кредо которого: „Начинать прежде всего с себя“,» — так писала про Омарова российская общественно-политическая еженедельная газета «Черновик», издающаяся в РД. Район ему достался в далеком от идеала состоянии, но за короткое время он смог его вывести в разряд передовых, отмечают журналисты издания. В том же интервью он говорил, что не хочет быть нечестным с людьми, чтобы его детям потом не было стыдно за него. «Не хочу, как отец, воспитывающий 8 сыновей, чтобы у кого-то был повод упрекнуть меня в нечестности перед лицом моих детей… Я хочу свою работу построить так, чтобы после моего ухода с этой должности жители не упрекали моих детей, родственников и друзей, что я был плохим, не честным, не чистым на руку и не совестливым человеком», — сказал тогда Омаров. Ликвидированные боевики опознаны как сыновья и племянник Омарова Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили в правоохранительных органах республики Дагестан. Их опознали как сыновей и племянника Омарова. Сам глава района задержан, в его доме идут обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нападении на Махачкалу 23 июня участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Информацию об этом URA.RU подтвердил тесно взаимодействующий с властями региона политолог. Чем известен чиновник Омаров, детей которого подозревают в теракте — в материале на URA.RU. Омаров родился 10 июня 1960 года в селе Сергокала. По национальности он даргинец (дагестанский народ, исторически проживающий в центральной части Дагестана — прим. URA.RU). В 1978 году Омаров был призван в ряды Вооруженных сил Советского Союза, демобилизовался в звании лейтенанта. Через восемь лет окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, зоотехнический факультет. В 1992 году, когда уже активно работал, поступил в Международный институт управления бизнеса и права. В 1993 году работал заместителем управляющего отделением Сергокалинского банка №4536, через год был назначен на должность управляющего этим банком. В 2004 году отмечен званием «Заслуженный экономист Республики Дагестан». В 2007 году избрали депутатом Народного собрания РД. В октябре 2010 года избран главой муниципального района «Сергокалинский район». В 2020 году его переизбрали со сроком на пять лет. «Человек реальных действий — так можно охарактеризовать этого руководителя, кредо которого: „Начинать прежде всего с себя“,» — так писала про Омарова российская общественно-политическая еженедельная газета «Черновик», издающаяся в РД. Район ему достался в далеком от идеала состоянии, но за короткое время он смог его вывести в разряд передовых, отмечают журналисты издания. В том же интервью он говорил, что не хочет быть нечестным с людьми, чтобы его детям потом не было стыдно за него. «Не хочу, как отец, воспитывающий 8 сыновей, чтобы у кого-то был повод упрекнуть меня в нечестности перед лицом моих детей… Я хочу свою работу построить так, чтобы после моего ухода с этой должности жители не упрекали моих детей, родственников и друзей, что я был плохим, не честным, не чистым на руку и не совестливым человеком», — сказал тогда Омаров. Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили в правоохранительных органах республики Дагестан. Их опознали как сыновей и племянника Омарова. Сам глава района задержан, в его доме идут обыски.