Уголовное дело поручил открыть Бастрыкин из-за свердловчанки, прикурившей от Вечного огня

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за жительницы Нижнего Тагила, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале в Дзержинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, 22 июня на Мемориальном комплексе „Площадь Славы“ женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК.
Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту происшествия.
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