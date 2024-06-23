23 июня 2024

Уголовное дело поручил открыть Бастрыкин из-за свердловчанки, прикурившей от Вечного огня

На жительницу Нижнего Тагила, которая прикурила от Вечного огня, заведут дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет результатов проверки по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле (архивное фото)
Бастрыкин ждет результатов проверки по факту осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за жительницы Нижнего Тагила, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале в Дзержинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, 22 июня на Мемориальном комплексе „Площадь Славы“ женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК.

Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту происшествия.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за жительницы Нижнего Тагила, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале в Дзержинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, 22 июня на Мемориальном комплексе „Площадь Славы“ женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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