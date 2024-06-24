Кардиолог назвала полезную диету, которая продлевает жизнь

Саламахина: средиземноморская диета самая полезная диета для продления жизни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Диета.Тюмень, перекус, завтрак, пища, диетическая пища, вегетарианство, диета, еда, веганство, вегетарианская еда
Диета снижает снижением смертности от всех причин на 8%, заявила Саламатина Фото:

Средиземноморская диета признана наиболее эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижением смертности от всех причин на 8%,» — передает слова врача Саламатиной «Газета.ру».

Средиземноморская диета включает в себя регулярное употребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и минимальное количество красного мяса и насыщенных жиров. Исследования показывают, что следование этому питанию в течение пяти лет может снизить риск атеросклероза на 28%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средиземноморская диета признана наиболее эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицинских наук Людмила Саламатина. «Приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижением смертности от всех причин на 8%,» — передает слова врача Саламатиной «Газета.ру». Средиземноморская диета включает в себя регулярное употребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и минимальное количество красного мяса и насыщенных жиров. Исследования показывают, что следование этому питанию в течение пяти лет может снизить риск атеросклероза на 28%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...