Кардиолог назвала полезную диету, которая продлевает жизнь

Средиземноморская диета признана наиболее эффективной в предотвращении сердечных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицинских наук Людмила Саламатина.
«Приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижением смертности от всех причин на 8%,» — передает слова врача Саламатиной «Газета.ру».
Средиземноморская диета включает в себя регулярное употребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и минимальное количество красного мяса и насыщенных жиров. Исследования показывают, что следование этому питанию в течение пяти лет может снизить риск атеросклероза на 28%.
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