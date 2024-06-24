WSJ: Техас станет источником боеприпасов для Украины

США увеличат производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря заводу в Техасе. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.
«Пентагон стремится увеличить производство 155-мм снарядов в США с примерно 30 000 в месяц в настоящее время до 100 000 к концу 2025 года. Завод в Техасе проведет страну более чем на полпути к этой цели», — говорится в материале издания. Отмечается, что уже осенью будет запущена первая из трех производственных линий.
При этом стремление к быстрому расширению внутреннего производства будет в значительной степени зависеть от зарубежных стран. Новое оборудование с этого завода позволяет производить на одной линии различные снаряды и минометы, подчеркнули в статье.
В феврале 2024 года агентство Bloomberg писало, что неудавшееся контрнаступление, которое истощило украинскую армию, завело ее в тупик. Там отметили, что на этом фоне зависимость Украины от поставок боеприпасов и проблемы с запуском собственного производства снарядов приводит к новым поражениям, передает 360.ru.
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