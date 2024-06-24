WSJ: Техас станет источником боеприпасов для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод в Техасе поможет нарастить производство боеприпасов для ВСУ
Завод в Техасе поможет нарастить производство боеприпасов для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США увеличат производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря заводу в Техасе. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Пентагон стремится увеличить производство 155-мм снарядов в США с примерно 30 000 в месяц в настоящее время до 100 000 к концу 2025 года. Завод в Техасе проведет страну более чем на полпути к этой цели», — говорится в материале издания. Отмечается, что уже осенью будет запущена первая из трех производственных линий.

При этом стремление к быстрому расширению внутреннего производства будет в значительной степени зависеть от зарубежных стран. Новое оборудование с этого завода позволяет производить на одной линии различные снаряды и минометы, подчеркнули в статье. 

В феврале 2024 года агентство Bloomberg писало, что неудавшееся контрнаступление, которое истощило украинскую армию, завело ее в тупик. Там отметили, что на этом фоне зависимость Украины от поставок боеприпасов и проблемы с запуском собственного производства снарядов приводит к новым поражениям, передает 360.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США увеличат производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря заводу в Техасе. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal. «Пентагон стремится увеличить производство 155-мм снарядов в США с примерно 30 000 в месяц в настоящее время до 100 000 к концу 2025 года. Завод в Техасе проведет страну более чем на полпути к этой цели», — говорится в материале издания. Отмечается, что уже осенью будет запущена первая из трех производственных линий. При этом стремление к быстрому расширению внутреннего производства будет в значительной степени зависеть от зарубежных стран. Новое оборудование с этого завода позволяет производить на одной линии различные снаряды и минометы, подчеркнули в статье.  В феврале 2024 года агентство Bloomberg писало, что неудавшееся контрнаступление, которое истощило украинскую армию, завело ее в тупик. Там отметили, что на этом фоне зависимость Украины от поставок боеприпасов и проблемы с запуском собственного производства снарядов приводит к новым поражениям, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...