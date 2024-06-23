23 июня 2024

В Екатеринбурге продают скульптуру Лешего за 7 миллионов. Фото

В Екатеринбурге продают деревянную скульптуру Лешего за 7 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, деревья, плодушка, сад плодушка
Продавец заявил, что деревянную фигуру вытащили из земли Фото:

Деревянную фигурку Лешего продают за семь миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Фото — оригинал. Никакого плагиата. На старый пень [фигуру] поставил сам, подсушить. Извлечен [Леший] из земли 10.06.2024 года в Свердловской области на озере Каряжник», — указано в объявлении. Продавец заявляет, что фигурка создана природой, ее возраст около 200 лет, а «рост» — 50 сантиметров.

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Деревянную фигурку Лешего продают за семь миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Фото — оригинал. Никакого плагиата. На старый пень [фигуру] поставил сам, подсушить. Извлечен [Леший] из земли 10.06.2024 года в Свердловской области на озере Каряжник», — указано в объявлении. Продавец заявляет, что фигурка создана природой, ее возраст около 200 лет, а «рост» — 50 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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