Продавец заявил, что деревянную фигуру вытащили из земли
Деревянную фигурку Лешего продают за семь миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
«Фото — оригинал. Никакого плагиата. На старый пень [фигуру] поставил сам, подсушить. Извлечен [Леший] из земли 10.06.2024 года в Свердловской области на озере Каряжник», — указано в объявлении. Продавец заявляет, что фигурка создана природой, ее возраст около 200 лет, а «рост» — 50 сантиметров.
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