В Челябинске ливень за два часа достиг трети месячной нормы осадков

В Челябинске 23 июня во время сильного ливня за два часа выпала треть месячной нормы осадков. Об этом на аппаратном совещании 24 июня сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.
«Порядка 20-25 мм осадков выпало за два часа — это треть месячной нормы. Составлен реестр подтопления по многоквартирным домам, он отправлен по администрациям районов», — сообщил Астахов.
Мэр Наталья Котова уточнила, что восстановление последствий продолжается. Оперативно был восстановлен свет в родильном отделении горбольницы №8, пациенты инфекционного отделения пришлось переправить в другое помещение до устранения неполадок.
Как отметила глава города, отработаны последствия шторма были оперативно. Астахов поблагодарил службы, которые отрабатывали заявки граждан во время шторма. Он также отметил работу МЧС Челябинска.
Мощный ливень обрушился на Челябинск 23 июня. Из-за шторма десятки машин в центре города ушли под воду, встало движение общественного транспорта. О последствиях непогоды URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
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