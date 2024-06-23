23 июня 2024

В Коркино женщина скончалась, выпав из окна квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже
Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже Фото:

В Коркино (Челябинская область) местная жительница скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU 24 июня источник в медицинской сфере, врачи пытались спасти женщине жизнь, но травмы оказались слишком серьезные.

«Женщина выпала из окна квартиры, расположенный на четвертом этаже. С различными травмами ее доставили в городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Но спаси женщину не удалось», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, на момент смерти женщине было 45 лет. При падении она получила переломы позвоночника, костей таза, ребер.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Коркино (Челябинская область) местная жительница скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU 24 июня источник в медицинской сфере, врачи пытались спасти женщине жизнь, но травмы оказались слишком серьезные. «Женщина выпала из окна квартиры, расположенный на четвертом этаже. С различными травмами ее доставили в городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Но спаси женщину не удалось», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на момент смерти женщине было 45 лет. При падении она получила переломы позвоночника, костей таза, ребер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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