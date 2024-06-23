В Коркино женщина скончалась, выпав из окна квартиры

В Коркино (Челябинская область) местная жительница скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU 24 июня источник в медицинской сфере, врачи пытались спасти женщине жизнь, но травмы оказались слишком серьезные.
«Женщина выпала из окна квартиры, расположенный на четвертом этаже. С различными травмами ее доставили в городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Но спаси женщину не удалось», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, на момент смерти женщине было 45 лет. При падении она получила переломы позвоночника, костей таза, ребер.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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