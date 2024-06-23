Среди пострадавших при теракте в Дагестане оказались жители Тюменской области

Во время теракта на территории республики Дагестан, который произошел 23 июня, пострадали два жителя Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии для пострадавших от действий преступников.
«По информации, которая у нас есть на данный момент. Из Тюменской области пострадали два человека», — сообщил URA.RU оператор горячей линии.
Имена пострадавших не сообщаются. Также оператор не стал озвучивать, в каком состоянии они находятся.
23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей.
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