23 июня 2024

Среди пострадавших при теракте в Дагестане оказались жители Тюменской области

При теракте в Дагестане пострадали два жителя Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракты в Дагестане произошли 23 июня
Теракты в Дагестане произошли 23 июня Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Во время теракта на территории республики Дагестан, который произошел 23 июня, пострадали два жителя Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии для пострадавших от действий преступников. 

«По информации, которая у нас есть на данный момент. Из Тюменской области пострадали два человека», — сообщил URA.RU оператор горячей линии.

Имена пострадавших не сообщаются. Также оператор не стал озвучивать, в каком состоянии они находятся.

23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. 

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Во время теракта на территории республики Дагестан, который произошел 23 июня, пострадали два жителя Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии для пострадавших от действий преступников.  «По информации, которая у нас есть на данный момент. Из Тюменской области пострадали два человека», — сообщил URA.RU оператор горячей линии. Имена пострадавших не сообщаются. Также оператор не стал озвучивать, в каком состоянии они находятся. 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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