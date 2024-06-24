Число жертв и ликвидация боевиков: главное о теракте в Дагестане за ночь

В результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции

24 июня 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

В результате теракта в Махачкале объявлен трехдневный траур (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербент, также напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков. В соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности. Главное о ситуации в Дагестане к утру 24 июня — в материале URA.RU. Главу района в Дагестане исключили из «ЕР» после участия сыновей в теракте В теракте 23 июня приняли участие двое сыной главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Оба ликвидированы. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Омарова исключили из «Единой России». Как рассказали в региональном отделении партии, решение принято в связи с дискредитирующими действиями. В каком состоянии находятся пострадавшие в перестрелке в Дагестане Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, они находятся под постоянным наблюдением врачей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем telegram-канале. Он также посетил медучреждение, где пообщался с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. Администрация Махачкалы окажет пострадавшим необходимую помощь, добавил Умавов. Дагестанский врачи прооперировали пострадавших в теракте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что сказал Меликов о терактах в Дагестане Случившееся в Дербенте и Махачкале — это попытка дестабилизации общественной ситуации, заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — добавил Меликов. Нападение на храмы подтвердило, что для пытающихся расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе нет ничего святого, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Главные заявления Меликова: Этот день для всей страны — день трагедии;

Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов. Нападение — это попытка расколоть наше единство;

Первыми на пути нелюдей встали полицейские Дагестана — ценой своей жизни;

В результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей, в их числе священнослужитель отец Николай. Уничтожены шесть боевиков;

Оперативно-розыскные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек»;

Семьям погибших и пострадавших власти республики окажут материальную помощь;

В Дагестане объявлен трехдневных траут — 24, 25 и 26 июня. Траур по погибшим в теракте продлится три дня, заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов Фото: Илья Московец © URA.RU Теракт в Дагестане — реакция представителей религий Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане, которые напали на синагогу и церковь. «Российский еврейский конгресс (РЕК) потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — говорится в заявлении. Конгресс назвал примерное время начала нападения террористов — в 17:50 (мск), то есть за 40 минут до вечерней молитвы. Радикалы хотят всеми силами столкнуть людей лбами и сжечь межконфессиональные мосты, уверен муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. «Но им это не удастся… Такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий», — заявил Абдулаев. Категорически осуждает нападение на церкви и синагогу, другие объекты Дагестана духовное управление мусульман Российской федерации. «Оцениваем эти действия и исключительно как проявление беззакония», — заявили в организации. Необходимо сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об исключении и пресечении любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды в России. Теракт произошел в День праздника Святой Троицы и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов, говорит Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл осудил теракт, который произошел в День Святой Троицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теракт в Дагестане 23 июня: что произошло В республике Дагестан 23 июня террористическим атакам подверглись два города. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атаки погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, а также настоятель и сторож дербентского храма. Ранения получили еще 25 человек. Удалось ликвидировать шесть нападавших. Еще нескольких участников нападения задержали. Операция по поимке остальных продолжалась всю ночь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербент, также напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков. В соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности. Главное о ситуации в Дагестане к утру 24 июня — в материале URA.RU. В теракте 23 июня приняли участие двое сыной главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Оба ликвидированы. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Омарова исключили из «Единой России». Как рассказали в региональном отделении партии, решение принято в связи с дискредитирующими действиями. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, они находятся под постоянным наблюдением врачей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем telegram-канале. Он также посетил медучреждение, где пообщался с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. Администрация Махачкалы окажет пострадавшим необходимую помощь, добавил Умавов. Случившееся в Дербенте и Махачкале — это попытка дестабилизации общественной ситуации, заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — добавил Меликов. Нападение на храмы подтвердило, что для пытающихся расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе нет ничего святого, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Главные заявления Меликова: Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане, которые напали на синагогу и церковь. «Российский еврейский конгресс (РЕК) потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — говорится в заявлении. Конгресс назвал примерное время начала нападения террористов — в 17:50 (мск), то есть за 40 минут до вечерней молитвы. Радикалы хотят всеми силами столкнуть людей лбами и сжечь межконфессиональные мосты, уверен муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. «Но им это не удастся… Такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий», — заявил Абдулаев. Категорически осуждает нападение на церкви и синагогу, другие объекты Дагестана духовное управление мусульман Российской федерации. «Оцениваем эти действия и исключительно как проявление беззакония», — заявили в организации. Необходимо сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об исключении и пресечении любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды в России. Теракт произошел в День праздника Святой Троицы и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов, говорит Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ. В республике Дагестан 23 июня террористическим атакам подверглись два города. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атаки погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, а также настоятель и сторож дербентского храма. Ранения получили еще 25 человек. Удалось ликвидировать шесть нападавших. Еще нескольких участников нападения задержали. Операция по поимке остальных продолжалась всю ночь.