Число жертв и ликвидация боевиков: главное о теракте в Дагестане за ночь

В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербент, также напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков. В соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности. Главное о ситуации в Дагестане к утру 24 июня — в материале URA.RU.
Главу района в Дагестане исключили из «ЕР» после участия сыновей в теракте
В теракте 23 июня приняли участие двое сыной главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Оба ликвидированы. Их личности опознали сотрудники спецслужб.
Омарова исключили из «Единой России». Как рассказали в региональном отделении партии, решение принято в связи с дискредитирующими действиями.
В каком состоянии находятся пострадавшие в перестрелке в Дагестане
Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, они находятся под постоянным наблюдением врачей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем telegram-канале. Он также посетил медучреждение, где пообщался с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. Администрация Махачкалы окажет пострадавшим необходимую помощь, добавил Умавов.
Что сказал Меликов о терактах в Дагестане
Случившееся в Дербенте и Махачкале — это попытка дестабилизации общественной ситуации, заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — добавил Меликов. Нападение на храмы подтвердило, что для пытающихся расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе нет ничего святого, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Главные заявления Меликова:
- Этот день для всей страны — день трагедии;
- Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов. Нападение — это попытка расколоть наше единство;
- Первыми на пути нелюдей встали полицейские Дагестана — ценой своей жизни;
- В результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей, в их числе священнослужитель отец Николай. Уничтожены шесть боевиков;
- Оперативно-розыскные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек»;
- Семьям погибших и пострадавших власти республики окажут материальную помощь;
- В Дагестане объявлен трехдневных траут — 24, 25 и 26 июня.
Теракт в Дагестане — реакция представителей религий
Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане, которые напали на синагогу и церковь. «Российский еврейский конгресс (РЕК) потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — говорится в заявлении. Конгресс назвал примерное время начала нападения террористов — в 17:50 (мск), то есть за 40 минут до вечерней молитвы.
Радикалы хотят всеми силами столкнуть людей лбами и сжечь межконфессиональные мосты, уверен муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. «Но им это не удастся… Такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий», — заявил Абдулаев.
Категорически осуждает нападение на церкви и синагогу, другие объекты Дагестана духовное управление мусульман Российской федерации. «Оцениваем эти действия и исключительно как проявление беззакония», — заявили в организации.
Необходимо сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об исключении и пресечении любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды в России. Теракт произошел в День праздника Святой Троицы и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов, говорит Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ.
Теракт в Дагестане 23 июня: что произошло
В республике Дагестан 23 июня террористическим атакам подверглись два города. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атаки погибли восемь сотрудников правоохранительных органов, а также настоятель и сторож дербентского храма. Ранения получили еще 25 человек. Удалось ликвидировать шесть нападавших. Еще нескольких участников нападения задержали. Операция по поимке остальных продолжалась всю ночь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.