На поставщика свердловского комбината завели 13 уголовных дел за аферу с зерном

24 июня 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Ижевский поставщик завышал вес поставляемого зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организованная группа, в числе которых жители Ижевска, Омска и Екатеринбурга, на 600 тысяч рублей обманула «Свердловский комбинат хлебопродуктов» во время поставки зерна. Возбуждено 13 уголовных дел, сообщил URA.RU источник. «Ижевская компания „Зерноторг“ поставляла свердловскому комбинату зерно. Во время взвешивания продукции сотрудник компании включал особый механизм, установленный на грузовом автомобиле, благодаря чему искусственно завышалась масса товара. В общей сложности комбинат обманули более чем на 600 тысяч рублей», — объяснил собеседник агентства. Сотрудникам управления экономической безопасности свердловской полиции удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались директор ижевской компании, его сообщники, в том числе из Омска и Екатеринбурга, и несколько неустановленных пока лиц из числа сотрудников «Зерноторга». В отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой». Мера пресечения подозреваемым пока не избрана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организованная группа, в числе которых жители Ижевска, Омска и Екатеринбурга, на 600 тысяч рублей обманула «Свердловский комбинат хлебопродуктов» во время поставки зерна. Возбуждено 13 уголовных дел, сообщил URA.RU источник. «Ижевская компания „Зерноторг“ поставляла свердловскому комбинату зерно. Во время взвешивания продукции сотрудник компании включал особый механизм, установленный на грузовом автомобиле, благодаря чему искусственно завышалась масса товара. В общей сложности комбинат обманули более чем на 600 тысяч рублей», — объяснил собеседник агентства. Сотрудникам управления экономической безопасности свердловской полиции удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались директор ижевской компании, его сообщники, в том числе из Омска и Екатеринбурга, и несколько неустановленных пока лиц из числа сотрудников «Зерноторга». В отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой». Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.