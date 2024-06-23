В Каме обнаружили труп в районе Закамска
В Перми из реки Кама в районе новой набережной в микрорайоне Закамск достали труп. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермь live».
«В Закамске на набережной утонул человек», — сказано в подписи к видео. На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов достали из воды тело взрослого. Информация об обстоятельствах смерти и о самом человеке не сообщается.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
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