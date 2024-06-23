23 июня 2024

В Перми на новой набережной утонул человек. Видео

Пермяк утонул в Каме на набережной в Закамске
© Служба новостей «URA.RU»
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В Каме обнаружили труп в районе Закамска
В Каме обнаружили труп в районе Закамска Фото:

В Перми из реки Кама в районе новой набережной в микрорайоне Закамск достали труп. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермь live».

«В Закамске на набережной утонул человек», — сказано в подписи к видео. На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов достали из воды тело взрослого. Информация об обстоятельствах смерти и о самом человеке не сообщается.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми из реки Кама в районе новой набережной в микрорайоне Закамск достали труп. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермь live». «В Закамске на набережной утонул человек», — сказано в подписи к видео. На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов достали из воды тело взрослого. Информация об обстоятельствах смерти и о самом человеке не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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