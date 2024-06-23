В свердловском детдоме скончался 15-летний инвалид после кормления

В Нижнетуринском детдоме-интернате для умственно отсталых детей (Свердловская область) днем 23 июня скончался 15-летний ребенок-инвалид после кормления обедом. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Младшие медсестры кормили детей обедом непосредственно в палатах учреждения. Ребенок находился в палате с другими воспитанниками. После кормления детей медсестры направились в другие палаты. После окончания кормления одна из медсестер вернулась в палату, где обнаружила ребенка без признаков жизни, на кровати имелись следы рвотной массы», — следует из сообщения.
Примерно через час после обнаружения тела сообщение о ЧП поступило на пульт оперативных служб. «Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова СМП, оказание доврачебной помощи», — отметили в ведомстве.
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