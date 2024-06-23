23 июня 2024

В свердловском детдоме скончался 15-летний инвалид после кормления

© Служба новостей «URA.RU»
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На кровати ребенка обнаружили рвоту (архивное фото)
На кровати ребенка обнаружили рвоту (архивное фото) Фото:

В Нижнетуринском детдоме-интернате для умственно отсталых детей (Свердловская область) днем 23 июня скончался 15-летний ребенок-инвалид после кормления обедом. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Младшие медсестры кормили детей обедом непосредственно в палатах учреждения. Ребенок находился в палате с другими воспитанниками. После кормления детей медсестры направились в другие палаты. После окончания кормления одна из медсестер вернулась в палату, где обнаружила ребенка без признаков жизни, на кровати имелись следы рвотной массы», — следует из сообщения.

Примерно через час после обнаружения тела сообщение о ЧП поступило на пульт оперативных служб. «Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова СМП, оказание доврачебной помощи», — отметили в ведомстве.

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В Нижнетуринском детдоме-интернате для умственно отсталых детей (Свердловская область) днем 23 июня скончался 15-летний ребенок-инвалид после кормления обедом. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Младшие медсестры кормили детей обедом непосредственно в палатах учреждения. Ребенок находился в палате с другими воспитанниками. После кормления детей медсестры направились в другие палаты. После окончания кормления одна из медсестер вернулась в палату, где обнаружила ребенка без признаков жизни, на кровати имелись следы рвотной массы», — следует из сообщения. Примерно через час после обнаружения тела сообщение о ЧП поступило на пульт оперативных служб. «Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова СМП, оказание доврачебной помощи», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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