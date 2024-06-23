Силовики расследуют ЧП с утонувшим ребенком в ХМАО

Прокуратура и следственный комитет ХМАО проводят проверку происшествия в Нижневартовском районе, где утонул 9-летний мальчик. Они установят обстоятельства ЧП и проверят соблюдение законодательства о безопасности на воде.
«Прокуратура Нижневартовского района организовала проверку о происшествии с ребенком на водоеме. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах общего пользования, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Также надзорные органы проконтролируют соблюдение законов о профилактике безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия. На официальном сайте СК указано, что проводится процессуальная проверка. «В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в публикации на официальном сайте следственного комитета по ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) дети пошли гулять на реке Обь в районе садового товарищества «Коммунальник», залезли в воду и не смогли выплыть. Девочку успел спасти местный житель, а ее 9-летний брат утонул.
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