23 июня 2024

Шторм обрушится на Челябинскую область повторно

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 25 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение Фото:

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 25 июля. Сильный ветер с ливнями и грозами обрушится на регион повторно, сообщают синоптики Челябинской метеослужбы.

«Штормовое предупреждение. Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — говорится на сайте метеорологов.

Кроме того, синоптики предупредили о сохранении высокого класса пожарной опасности в юго-восточных районах области на 25 июня (четвертый класс горимости по региональной шкале). Ранее метеорологи предупреждали о сильных ливнях с грозами и ветром скоростью до 25 метров в секунду, которые обрушились на регион 23 июня. Штормовое предупреждение было продлено на 24 июня.

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 25 июля. Сильный ветер с ливнями и грозами обрушится на регион повторно, сообщают синоптики Челябинской метеослужбы. «Штормовое предупреждение. Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — говорится на сайте метеорологов. Кроме того, синоптики предупредили о сохранении высокого класса пожарной опасности в юго-восточных районах области на 25 июня (четвертый класс горимости по региональной шкале). Ранее метеорологи предупреждали о сильных ливнях с грозами и ветром скоростью до 25 метров в секунду, которые обрушились на регион 23 июня. Штормовое предупреждение было продлено на 24 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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