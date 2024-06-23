23 июня 2024

Жители Ханты-Мансийска устроили ажиотаж из-за мультфильма «Головоломка-2»

Жители Ханты-Мансийска раскупили билеты на показы мультфильма «Головоломка-2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинопоказы "Головоломки-2" собирают в Ханты-Мансийске полные залы
Кинопоказы "Головоломки-2" собирают в Ханты-Мансийске полные залы Фото:

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) раскупили билеты на показы второй части сиквела «Головоломки». Премьера пользуется ажиотажным спросом у горожан и собирает полные залы, сообщил URA.RU управляющий кинотеатром KINOSTAR Евгений Дубровин.

«Релиз анимации очень хорошо стартовал первую прокатную неделю и собирает полные залы. Спрос на ближайшую неделю так же имеет положительную тенденцию», — поделился с агентством Дубровин.

На ближайшие сеансы «Головоломки-2» в Ханты-Мансийске билеты оказались практически раскуплены. Тем временем в Сургуте спрос на сиквел остается умеренным, а в Нижневартовске кинолента еще не вышла в прокат.

Вторую часть «Головоломки» показывают в российских кинотеатрах неофициально, как и другие зарубежные фильмы. Голливудские новинки отменили в официальном кинопрокате РФ из-за санкций.

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Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) раскупили билеты на показы второй части сиквела «Головоломки». Премьера пользуется ажиотажным спросом у горожан и собирает полные залы, сообщил URA.RU управляющий кинотеатром KINOSTAR Евгений Дубровин. «Релиз анимации очень хорошо стартовал первую прокатную неделю и собирает полные залы. Спрос на ближайшую неделю так же имеет положительную тенденцию», — поделился с агентством Дубровин. На ближайшие сеансы «Головоломки-2» в Ханты-Мансийске билеты оказались практически раскуплены. Тем временем в Сургуте спрос на сиквел остается умеренным, а в Нижневартовске кинолента еще не вышла в прокат. Вторую часть «Головоломки» показывают в российских кинотеатрах неофициально, как и другие зарубежные фильмы. Голливудские новинки отменили в официальном кинопрокате РФ из-за санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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