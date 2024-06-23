Жители Ханты-Мансийска устроили ажиотаж из-за мультфильма «Головоломка-2»

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) раскупили билеты на показы второй части сиквела «Головоломки». Премьера пользуется ажиотажным спросом у горожан и собирает полные залы, сообщил URA.RU управляющий кинотеатром KINOSTAR Евгений Дубровин.
«Релиз анимации очень хорошо стартовал первую прокатную неделю и собирает полные залы. Спрос на ближайшую неделю так же имеет положительную тенденцию», — поделился с агентством Дубровин.
На ближайшие сеансы «Головоломки-2» в Ханты-Мансийске билеты оказались практически раскуплены. Тем временем в Сургуте спрос на сиквел остается умеренным, а в Нижневартовске кинолента еще не вышла в прокат.
Вторую часть «Головоломки» показывают в российских кинотеатрах неофициально, как и другие зарубежные фильмы. Голливудские новинки отменили в официальном кинопрокате РФ из-за санкций.
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