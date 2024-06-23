В ХМАО перекроют движение на федеральной трассе

На федеральной автодороге «Югра» 25 июня 2024 года перекроют участки из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Движение ограничат из-за монтажа электрокабеля.
«Ограничение движения 25 июня 2024 г. с 10:00 до 19:00 на автодороге „ЮГРА“: г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка (км 131+780 м) и в районе села Каменное (км 131+800 м). Движение автотранспорта ограничат на 15-20 минут в связи с проведением работ по монтажу провода ВЛ-6 кВ через дорогу», — сообщили власти Нягани (ХМАО) на странице в официальной группе «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что 27 июня на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничат движение из-за ремонтных работ. Дорогу перекроют на 733 и 363 км.
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