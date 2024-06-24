Горящий канат упал на свердловчан во время экстрим-шоу. Видео

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Возгорания удалось избежать (архивное фото)
Возгорания удалось избежать (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) 23 июня во время экстрим-шоу, в ходе которого велосипедист прыгал через горящий канат, часть веревки оборвалась и полетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети, рассказала очевидица инцидента.

«Организаторы даже не подошли к детям, на которых упал канат, прямо на головы. Я видела, как папа повел ребенка за ручку в машину. Конечно, организация никакая. И сами выступающие могли бы создать безопасное расстояние между собой и людьми, чтобы обезопасить зрителей. А стояли, получается, впритык», — передает telegram-канал «Ревда-инфо» слова женщины.

Ребенок собеседницы также находился в толпе, но сумел отскочить от летящего в него каната. «На мероприятии не было ни пожарных, ни скорой — ну или мы не видели», — отметила очевидица.

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В Ревде (Свердловская область) 23 июня во время экстрим-шоу, в ходе которого велосипедист прыгал через горящий канат, часть веревки оборвалась и полетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети, рассказала очевидица инцидента. «Организаторы даже не подошли к детям, на которых упал канат, прямо на головы. Я видела, как папа повел ребенка за ручку в машину. Конечно, организация никакая. И сами выступающие могли бы создать безопасное расстояние между собой и людьми, чтобы обезопасить зрителей. А стояли, получается, впритык», — передает telegram-канал «Ревда-инфо» слова женщины. Ребенок собеседницы также находился в толпе, но сумел отскочить от летящего в него каната. «На мероприятии не было ни пожарных, ни скорой — ну или мы не видели», — отметила очевидица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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