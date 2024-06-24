В Ревде (Свердловская область) 23 июня во время экстрим-шоу, в ходе которого велосипедист прыгал через горящий канат, часть веревки оборвалась и полетела в толпу зрителей. В передних рядах за выступлением наблюдали дети, рассказала очевидица инцидента.
«Организаторы даже не подошли к детям, на которых упал канат, прямо на головы. Я видела, как папа повел ребенка за ручку в машину. Конечно, организация никакая. И сами выступающие могли бы создать безопасное расстояние между собой и людьми, чтобы обезопасить зрителей. А стояли, получается, впритык», — передает telegram-канал «Ревда-инфо» слова женщины.
Ребенок собеседницы также находился в толпе, но сумел отскочить от летящего в него каната. «На мероприятии не было ни пожарных, ни скорой — ну или мы не видели», — отметила очевидица.
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