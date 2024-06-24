Развожаев назвал окончательно число пострадавших при атаке на Севастополь

Развожаев: ракетами ВСУ в Севастополе ранены 153 человека

24 июня 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Помощь раненым оказывают и психологи МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека. Четверо погибли. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что 21 раненый будет доставлен в Москву. Там пострадавшим окажут необходимую помощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии пострадавших при атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека. Четверо погибли. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что 21 раненый будет доставлен в Москву. Там пострадавшим окажут необходимую помощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии пострадавших при атаке.