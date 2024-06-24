Развожаев назвал окончательно число пострадавших при атаке на Севастополь

Помощь раненым оказывают и психологи МЧС
новость из сюжетаОколо 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека. Четверо погибли. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее стало известно, что 21 раненый будет доставлен в Москву. Там пострадавшим окажут необходимую помощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии пострадавших при атаке.
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