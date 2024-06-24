Развожаев назвал окончательно число пострадавших при атаке на Севастополь

Развожаев: ракетами ВСУ в Севастополе ранены 153 человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
Помощь раненым оказывают и психологи МЧС Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека. Четверо погибли. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее стало известно, что 21 раненый будет доставлен в Москву. Там пострадавшим окажут необходимую помощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии пострадавших при атаке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека. Четверо погибли. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что 21 раненый будет доставлен в Москву. Там пострадавшим окажут необходимую помощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии пострадавших при атаке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...