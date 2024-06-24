В центре Челябинска энергетики восстановили подачу электричества

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Энергетики восстановили подачу света в Челябинске
Энергетики восстановили подачу света в Челябинске Фото:

Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» 24 июня восстановили электроснабжение в центральной части Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В 13:48 энергетики „Россети Урал“ возобновили подачу электроэнергии жителям Центрального района города Челябинска. Днем 24 июня из-за повреждения в сетях потребителя произошло отключение электроэнергии в части Центрального района Челябинска», — сообщили в пресс-службе.

Без электроснабжения оставалась часть жителей в квадрате улиц Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. По сообщению пресс-службы, большую часть потребителей в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения. С 13 часов 48 минут по местному времени все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

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Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» 24 июня восстановили электроснабжение в центральной части Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В 13:48 энергетики „Россети Урал“ возобновили подачу электроэнергии жителям Центрального района города Челябинска. Днем 24 июня из-за повреждения в сетях потребителя произошло отключение электроэнергии в части Центрального района Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Без электроснабжения оставалась часть жителей в квадрате улиц Елькина — Красная — проспект Ленина — Воровского. По сообщению пресс-службы, большую часть потребителей в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения. С 13 часов 48 минут по местному времени все потребители получают электроэнергию в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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