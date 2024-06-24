Защита генерала Иванова обжаловала продление ему ареста

24 июня 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Иванов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Адвокаты арестованного за взятки экс-замминистра обороны, генерал-майора Тимура Иванова обжаловали продление ему ареста. Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Также жалоба касается срока продления содержания под стражей бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Новость по теме Shot узнал условия содержания генерала Иванова в «Лефортово» Иванов, отвечавший за работу военно-строительного комплекса Минобороны, арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и Бородину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты арестованного за взятки экс-замминистра обороны, генерал-майора Тимура Иванова обжаловали продление ему ареста. Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Также жалоба касается срока продления содержания под стражей бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Иванов, отвечавший за работу военно-строительного комплекса Минобороны, арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и Бородину.