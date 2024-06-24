Защита генерала Иванова обжаловала продление ему ареста

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Иванов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Адвокаты арестованного за взятки экс-замминистра обороны, генерал-майора Тимура Иванова обжаловали продление ему ареста. Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы.

Также жалоба касается срока продления содержания под стражей бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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Иванов, отвечавший за работу военно-строительного комплекса Минобороны, арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и Бородину.

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Адвокаты арестованного за взятки экс-замминистра обороны, генерал-майора Тимура Иванова обжаловали продление ему ареста. Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Также жалоба касается срока продления содержания под стражей бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Иванов, отвечавший за работу военно-строительного комплекса Минобороны, арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и Бородину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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