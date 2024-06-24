Защита генерала Иванова обжаловала продление ему ареста

Иванов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Адвокаты арестованного за взятки экс-замминистра обороны, генерал-майора Тимура Иванова обжаловали продление ему ареста. Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы.
Также жалоба касается срока продления содержания под стражей бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
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Иванов, отвечавший за работу военно-строительного комплекса Минобороны, арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере — порядка 1 млрд рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и Бородину.
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