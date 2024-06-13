Shot узнал условия содержания генерала Иванова в «Лефортово»

Shot: генерал Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором

13 июня 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов сидит в двухместной камере, он также может получать посылки из маркетплейсов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-замминистра обороны Тимур Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором. В «Лефортово» он также может получать посылки из маркетплейсов и переписываться с семьей через «Почту России». Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухместной камере, где содержится Иванов, из техники есть телевизор и холодильник. Экс-замминистра, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что камеры обустраивать под себя запрещено, например, нельзя вешать что-либо на стены. Так как в «Лефортово» не настроена системы быстрой отправки, переписываться с родными можно только через «Почту России». Рестораны и магазины так же отсутствуют, но близкие Иванова могут отправить ему все необходимое через OZON. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором. В «Лефортово» он также может получать посылки из маркетплейсов и переписываться с семьей через «Почту России». Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухместной камере, где содержится Иванов, из техники есть телевизор и холодильник. Экс-замминистра, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что камеры обустраивать под себя запрещено, например, нельзя вешать что-либо на стены. Так как в «Лефортово» не настроена системы быстрой отправки, переписываться с родными можно только через «Почту России». Рестораны и магазины так же отсутствуют, но близкие Иванова могут отправить ему все необходимое через OZON.