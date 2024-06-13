Shot узнал условия содержания генерала Иванова в «Лефортово»

Shot: генерал Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов сидит в двухместной камере, он также может получать посылки из маркетплейсов Фото:
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Экс-замминистра обороны Тимур Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором. В «Лефортово» он также может получать посылки из маркетплейсов и переписываться с семьей через «Почту России». Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В двухместной камере, где содержится Иванов, из техники есть телевизор и холодильник. Экс-замминистра, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что камеры обустраивать под себя запрещено, например, нельзя вешать что-либо на стены.

Так как в «Лефортово» не настроена системы быстрой отправки, переписываться с родными можно только через «Почту России». Рестораны и магазины так же отсутствуют, но близкие Иванова могут отправить ему все необходимое через OZON.

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Экс-замминистра обороны Тимур Иванов сидит в двухместной камере с холодильником и телевизором. В «Лефортово» он также может получать посылки из маркетплейсов и переписываться с семьей через «Почту России». Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В двухместной камере, где содержится Иванов, из техники есть телевизор и холодильник. Экс-замминистра, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что камеры обустраивать под себя запрещено, например, нельзя вешать что-либо на стены. Так как в «Лефортово» не настроена системы быстрой отправки, переписываться с родными можно только через «Почту России». Рестораны и магазины так же отсутствуют, но близкие Иванова могут отправить ему все необходимое через OZON.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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