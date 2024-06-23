В Ханты-Мансийске на треть снизился уровень уличной преступности

В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин.
«Согласно статистике, уровень преступности в общественных местах неуклонно снижается. По данным — на 31%. Растет доверие к сотрудникам полиции», — рассказал Ряшин.
Мэр отметил, что снижению преступности в общественных местах поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции. «[Они] становятся центрами прямого общения с населением. В том числе для наших городских депутатов. В этом году в центральном районе мы открыли седьмой такой пункт», — сказал глава города.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!