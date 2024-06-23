23 июня 2024

В Ханты-Мансийске на треть снизился уровень уличной преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске отмечается снижение уровня преступлений в общественных местах
В Ханты-Мансийске отмечается снижение уровня преступлений в общественных местах Фото:

В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин.

«Согласно статистике, уровень преступности в общественных местах неуклонно снижается. По данным — на 31%. Растет доверие к сотрудникам полиции», — рассказал Ряшин.

Мэр отметил, что снижению преступности в общественных местах поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции. «[Они] становятся центрами прямого общения с населением. В том числе для наших городских депутатов. В этом году в центральном районе мы открыли седьмой такой пункт», — сказал глава города.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. Ответ ожидается.

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В Ханты-Мансийске на 31% снизился уровень уличной преступности. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин. «Согласно статистике, уровень преступности в общественных местах неуклонно снижается. По данным — на 31%. Растет доверие к сотрудникам полиции», — рассказал Ряшин. Мэр отметил, что снижению преступности в общественных местах поспособствовала система наружного наблюдения «Безопасный город», а также строительство «умных» участковых пунктов полиции. «[Они] становятся центрами прямого общения с населением. В том числе для наших городских депутатов. В этом году в центральном районе мы открыли седьмой такой пункт», — сказал глава города. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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