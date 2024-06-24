МВД России опубликовало список полицейских, погибших в Дагестане

24 июня 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

В схватке с боевиками погибли 15 силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Махачкале и Дербенте. Всего в этом списке 15 фамилий. «Полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики остались верными присяге. Полный список погибших полицейских можно найти здесь . «Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших», — заявила Волк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Махачкале и Дербенте. Всего в этом списке 15 фамилий. «Полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики остались верными присяге. Полный список погибших полицейских можно найти здесь. «Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших», — заявила Волк.