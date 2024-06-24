МВД России опубликовало список полицейских, погибших в Дагестане

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В схватке с боевиками погибли 15 силовиков Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Махачкале и Дербенте. Всего в этом списке 15 фамилий.

«Полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики остались верными присяге.

Полный список погибших полицейских можно найти здесь. «Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших», — заявила Волк.

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МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Махачкале и Дербенте. Всего в этом списке 15 фамилий. «Полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики остались верными присяге. Полный список погибших полицейских можно найти здесь. «Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших», — заявила Волк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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