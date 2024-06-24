МВД России опубликовало список полицейских, погибших в Дагестане

В схватке с боевиками погибли 15 силовиков
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
МВД России опубликовало список полицейских, погибших в схватке с боевиками в Махачкале и Дербенте. Всего в этом списке 15 фамилий.
«Полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики остались верными присяге.
Полный список погибших полицейских можно найти
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