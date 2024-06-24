Летчик рассказал, как катапультировался из подбитого Украиной вертолета

Летчик Ка-52 Кобец: решение о катапультировании после удара ВСУ было мгновенным
© Служба новостей «URA.RU»
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Летчик ВС РФ рассказал, что катапультироваться из вертолета Ка-52 - несложно
Летчик ВС РФ рассказал, что катапультироваться из вертолета Ка-52 - несложно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пилот военного вертолета Ка-52, подполковник Роман Кобец поделился деталями инцидента с катапультированием после того, как техника была поражена из украинского ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны РФ. По словам пилота, он активировал механизм катапультирования, а система все сделала сама. 

«Мы оказались первопроходцами системы катапультирования на вертолете. Сильный удар, вибрация, горящие приборы и сообщение о попадании в нас... Вертолет стал неуправляем и начал распадаться на лету... Вопрос о катапультировании решался мгновенно», — рассказал летчик Кобец. Сообщение передает Минобороны РФ. Он также подчеркнул, что система катапультирования для пилотов максимально упрощена. По его словам, достаточно просто активировать сам механизм и система все сделает сама. 

Российские летчики стабильно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, в том числе и на наиболее активных фронтовых участках. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ранее успешно поразили цели ВСУ в Харьковской области. Ранее российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет, предает «Национальная служба новостей».

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Пилот военного вертолета Ка-52, подполковник Роман Кобец поделился деталями инцидента с катапультированием после того, как техника была поражена из украинского ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны РФ. По словам пилота, он активировал механизм катапультирования, а система все сделала сама.  «Мы оказались первопроходцами системы катапультирования на вертолете. Сильный удар, вибрация, горящие приборы и сообщение о попадании в нас... Вертолет стал неуправляем и начал распадаться на лету... Вопрос о катапультировании решался мгновенно», — рассказал летчик Кобец. Сообщение передает Минобороны РФ. Он также подчеркнул, что система катапультирования для пилотов максимально упрощена. По его словам, достаточно просто активировать сам механизм и система все сделает сама.  Российские летчики стабильно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, в том числе и на наиболее активных фронтовых участках. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ранее успешно поразили цели ВСУ в Харьковской области. Ранее российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет, предает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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