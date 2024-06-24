Летчик рассказал, как катапультировался из подбитого Украиной вертолета

Пилот военного вертолета Ка-52, подполковник Роман Кобец поделился деталями инцидента с катапультированием после того, как техника была поражена из украинского ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны РФ. По словам пилота, он активировал механизм катапультирования, а система все сделала сама.
«Мы оказались первопроходцами системы катапультирования на вертолете. Сильный удар, вибрация, горящие приборы и сообщение о попадании в нас... Вертолет стал неуправляем и начал распадаться на лету... Вопрос о катапультировании решался мгновенно», — рассказал летчик Кобец. Сообщение передает Минобороны РФ. Он также подчеркнул, что система катапультирования для пилотов максимально упрощена. По его словам, достаточно просто активировать сам механизм и система все сделает сама.
Российские летчики стабильно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, в том числе и на наиболее активных фронтовых участках. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ранее успешно поразили цели ВСУ в Харьковской области. Ранее российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет, предает «Национальная служба новостей».
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