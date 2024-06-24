Челябинская область вошла в топ-15 посещаемых туристами регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о повышении привлекательности региона для туристов. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службье правительства области.
«Южный Урал уверенно занимает позиции в топ-15 Национального туристического рейтинга, а еще несколько лет назад никто не вспоминал о нас как о туристическом регионе. Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать», — заявил Текслер на съезде лидеров «Опоры России», который проходит в Челябинске.
Текслер добавил, что в развитии туризма нужно быстро реагировать на запросы рынка, и тут безусловным драйвером выступает малый и средний бизнес, интересы которого и представляет «Опора России». Он отметил, что регион помогает в реализации инвестпроектов в сфере туризма. На сопровождении инвестблока правительства находятся проекты на десятки миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание порядка двух тысяч рабочих мест.
В регионе выстроена планомерная работа над созданием комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, обеспечивается комфортная и безопасная транспортная доступность туристических объектов.
В качестве примера развития транспортной доступности региона Текслер привел реконструкцию аэродромных комплексов в Челябинске и Магнитогорске, расширение географии полетов. Среди инвестпроектов он выделил соглашение о развитии всесезонного курорта «Аджигардак», подписанное в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Среди туристических брендов региона Текслер назвал Ильменский фестиваль авторской песни, Бажовский фестиваль народного творчества и Парижский полумарафон.
Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что что Челябинская область — один из лучших пилотных регионов, где могут быть созданы механизмы государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и туризма. Этому способствуют меры поддержки малого и среднего бизнеса, предпринятые на уровне региона, а также снятие административных барьеров.
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