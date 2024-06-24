В Кургане шторм затопил улицы города и повалил деревья
В центральной части Кургана машины буквально проплывают по затопленной улице К. Маркса. Людям приходится идти по колено в воде, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Возле городского сада на затопленной улице Маркса машины плавно пробираются с медленной скоростью», — рассказал корреспондент. Пешеходам приходится идти по воде, которая достигает около полуметра.
Некоторые водители, припарковавшие машины в этом районе, пока не могут добраться до своего транспорта — улица затоплена. Это случилось после сильного шторма, который прошел над городом, повалив множество деревьев.
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