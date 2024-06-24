В центре Кургана после шторма плывут машины и люди ходят по колено в воде. Видео

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В Кургане шторм затопил улицы города и повалил деревья
В Кургане шторм затопил улицы города и повалил деревья Фото:

В центральной части Кургана машины буквально проплывают по затопленной улице К. Маркса. Людям приходится идти по колено в воде, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Возле городского сада на затопленной улице Маркса машины плавно пробираются с медленной скоростью», — рассказал корреспондент. Пешеходам приходится идти по воде, которая достигает около полуметра.

Некоторые водители, припарковавшие машины в этом районе, пока не могут добраться до своего транспорта — улица затоплена. Это случилось после сильного шторма, который прошел над городом, повалив множество деревьев.

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В центральной части Кургана машины буквально проплывают по затопленной улице К. Маркса. Людям приходится идти по колено в воде, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле городского сада на затопленной улице Маркса машины плавно пробираются с медленной скоростью», — рассказал корреспондент. Пешеходам приходится идти по воде, которая достигает около полуметра. Некоторые водители, припарковавшие машины в этом районе, пока не могут добраться до своего транспорта — улица затоплена. Это случилось после сильного шторма, который прошел над городом, повалив  множество деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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