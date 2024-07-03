03 июля 2024

Туристы из ХМАО стали скупать элитные туры на Камчатку

У жителей ХМАО стали популярны туры на Камчатку, несмотря на высокие цены
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане летят отдыхать на Камчатку, несмотря на высокие цены
Югорчане летят отдыхать на Камчатку, несмотря на высокие цены Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали разбирать туры на Камчатку, несмотря на высокие цены. Югорчане едут на полуостров за экскурсиями на вертолетах, прогулками на катерах и морскими деликатесами. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой.

«Туда продано все на лето вперед, несмотря на цены. Хорошие туры с полетами на вертолете, поездками на катерах, отелями в дикой природе и ресторанами с икрой и крабами стоят достаточно дорого. Но это очень популярное направление. И, как правило, кто побывал на Камчатке, возвращаются туда обратно. У мужчин, например, популярно ездить туда на рыбалку или на охоту», — рассказала Соловьева.

Дешевле на Камчатке обойдутся групповые туры. Как правило, они включают пешие экскурсии по основным достопримечательностям и обзорные — на внедорожниках.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что это время на тайских курортах считается сезоном дождей.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали разбирать туры на Камчатку, несмотря на высокие цены. Югорчане едут на полуостров за экскурсиями на вертолетах, прогулками на катерах и морскими деликатесами. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой. «Туда продано все на лето вперед, несмотря на цены. Хорошие туры с полетами на вертолете, поездками на катерах, отелями в дикой природе и ресторанами с икрой и крабами стоят достаточно дорого. Но это очень популярное направление. И, как правило, кто побывал на Камчатке, возвращаются туда обратно. У мужчин, например, популярно ездить туда на рыбалку или на охоту», — рассказала Соловьева. Дешевле на Камчатке обойдутся групповые туры. Как правило, они включают пешие экскурсии по основным достопримечательностям и обзорные — на внедорожниках. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что это время на тайских курортах считается сезоном дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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