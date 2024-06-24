Полиция Пятигорска задержала мужчин, танцевавших лезгинку в ходе терактов

24 июня 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Полиция нашла неизвестных, танцевавших лезгинку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пятигорске задержаны мужчины, танцевавшие лезгинку во время террористических атак в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. «Чему радовались эти? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что полицейские задержали мужчин, они уже «традиционно извинились на камеру». Глава города выразил надежду на уголовную ответственность для задержанных. Ворошилов также подчеркнул необходимость жесткого наказания за вседозволенность и беспредел. В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пятигорске задержаны мужчины, танцевавшие лезгинку во время террористических атак в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. «Чему радовались эти? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что полицейские задержали мужчин, они уже «традиционно извинились на камеру». Глава города выразил надежду на уголовную ответственность для задержанных. Ворошилов также подчеркнул необходимость жесткого наказания за вседозволенность и беспредел. В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, передает «Национальная служба новостей».