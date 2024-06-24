Полиция Пятигорска задержала мужчин, танцевавших лезгинку в ходе терактов

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Полиция нашла неизвестных, танцевавших лезгинку Фото:

В Пятигорске задержаны мужчины, танцевавшие лезгинку во время террористических атак в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

«Чему радовались эти? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что полицейские задержали мужчин, они уже «традиционно извинились на камеру».

Глава города выразил надежду на уголовную ответственность для задержанных. Ворошилов также подчеркнул необходимость жесткого наказания за вседозволенность и беспредел.

В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, передает «Национальная служба новостей».

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В Пятигорске задержаны мужчины, танцевавшие лезгинку во время террористических атак в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. «Чему радовались эти? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что полицейские задержали мужчин, они уже «традиционно извинились на камеру». Глава города выразил надежду на уголовную ответственность для задержанных. Ворошилов также подчеркнул необходимость жесткого наказания за вседозволенность и беспредел. В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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