Полиция Пятигорска задержала мужчин, танцевавших лезгинку в ходе терактов

В Пятигорске задержаны мужчины, танцевавшие лезгинку во время террористических атак в Дагестане. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
«Чему радовались эти? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что полицейские задержали мужчин, они уже «традиционно извинились на камеру».
Глава города выразил надежду на уголовную ответственность для задержанных. Ворошилов также подчеркнул необходимость жесткого наказания за вседозволенность и беспредел.
В Дагестане 23 июня террористы напали на церковь и синагогу, после они совершили серию налетов на силовиков. В результате терактов погибли 15 полицейских и четверо гражданских, передает «Национальная служба новостей».
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