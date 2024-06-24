Как мир отреагировал на теракты, совершенные в России

В Дербенте и Махачкале в ночь на 24 июня вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В результате нападения боевиков погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Лидеры государств и международные организации подчеркнули свою солидарность с российским народом и осудили теракты как акты терроризма, призывая к наказанию виновных. Как мир отреагировал на теракты — в материале URA.RU.
Осудили теракты
Осудили теракты и выразили свои соболезнования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Слова поддержки лидеры двух стран выразили лично президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных разговоров 24 июня.
Губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции и гражданских лиц генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что организация осуждает действия террористов и скорбит вместе с дагестанским народом.
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Путину. Он также выразил надежду, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало наказать всех виновных в терактах. Официальный представитель организации Элизабет Троссел также призвала власти региона продолжать поощрять религиозную терпимость и межэтническое согласие.
Израиль выразил свои соболезнования российскому народу в связи с терактами в Дагестане. Официальный представитель МИД страны Орен Марморштейн заявила, что любые проявления терроризма в мире требуют осуждения.
Власти Китая также осудили акты насилия в отношении мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что страна выступает против террористических актов в любом их проявлении.
Свои соболезнования семьям погибших выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Не отреагировали
Власти США и НАТО никак не отреагировали на произошедшие в Дагестане теракты. По словам депутата Госдумы Дагестана Абдулхакима Гаджиева, к терактам причастны спецслужбы НАТО и Украины, которые хотят раскачать ситуацию в РФ изнутри.
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