Как мир отреагировал на теракты, совершенные в России

Количество погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20
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Теракты в Дагестане произошли 23 июня
Теракты в Дагестане произошли 23 июня Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В Дербенте и Махачкале в ночь на 24 июня вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В результате нападения боевиков погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Лидеры государств и международные организации подчеркнули свою солидарность с российским народом и осудили теракты как акты терроризма, призывая к наказанию виновных. Как мир отреагировал на теракты — в материале URA.RU.

Осудили теракты

Осудили теракты и выразили свои соболезнования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Слова поддержки лидеры двух стран выразили лично президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных разговоров 24 июня.

Губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции и гражданских лиц генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что организация осуждает действия террористов и скорбит вместе с дагестанским народом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Путину. Он также выразил надежду, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало наказать всех виновных в терактах. Официальный представитель организации Элизабет Троссел также призвала власти региона продолжать поощрять религиозную терпимость и межэтническое согласие.

Израиль выразил свои соболезнования российскому народу в связи с терактами в Дагестане. Официальный представитель МИД страны Орен Марморштейн заявила, что любые проявления терроризма в мире требуют осуждения.

Власти Китая также осудили акты насилия в отношении мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что страна выступает против террористических актов в любом их проявлении.

Свои соболезнования семьям погибших выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. 

Не отреагировали

Власти США и НАТО никак не отреагировали на произошедшие в Дагестане теракты. По словам депутата Госдумы Дагестана Абдулхакима Гаджиева, к терактам причастны спецслужбы НАТО и Украины, которые хотят раскачать ситуацию в РФ изнутри. 

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В Дербенте и Махачкале в ночь на 24 июня вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. В результате нападения боевиков погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Лидеры государств и международные организации подчеркнули свою солидарность с российским народом и осудили теракты как акты терроризма, призывая к наказанию виновных. Как мир отреагировал на теракты — в материале URA.RU. Осудили теракты Осудили теракты и выразили свои соболезнования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Слова поддержки лидеры двух стран выразили лично президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных разговоров 24 июня. Губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции и гражданских лиц генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что организация осуждает действия террористов и скорбит вместе с дагестанским народом. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Путину. Он также выразил надежду, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало наказать всех виновных в терактах. Официальный представитель организации Элизабет Троссел также призвала власти региона продолжать поощрять религиозную терпимость и межэтническое согласие. Израиль выразил свои соболезнования российскому народу в связи с терактами в Дагестане. Официальный представитель МИД страны Орен Марморштейн заявила, что любые проявления терроризма в мире требуют осуждения. Власти Китая также осудили акты насилия в отношении мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что страна выступает против террористических актов в любом их проявлении. Свои соболезнования семьям погибших выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.  Не отреагировали Власти США и НАТО никак не отреагировали на произошедшие в Дагестане теракты. По словам депутата Госдумы Дагестана Абдулхакима Гаджиева, к терактам причастны спецслужбы НАТО и Украины, которые хотят раскачать ситуацию в РФ изнутри. 
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