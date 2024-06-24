В ХМАО из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

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В Югорске с седьмого этажа упал ребенок
В Югорске с седьмого этажа упал ребенок Фото:

В Югорске (ХМАО) из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпал ребенок. Скорая помощь доставила двухлетнюю девочку с тяжелыми травмами в больницу.

«В Югорске из окна многоэтажки выпал 2-летний ребенок. Девочку доставили бригадой скорой медпомощи в тяжелом состоянии в Югорскую городскую больницу», — сообщили власти Югорска в telegram-канале.

Врачи Югорска обследовали ребенка и стабилизировали состояние его организма. После этого девочку перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

 Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов.

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В Югорске (ХМАО) из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпал ребенок. Скорая помощь доставила двухлетнюю девочку с тяжелыми травмами в больницу. «В Югорске из окна многоэтажки выпал 2-летний ребенок. Девочку доставили бригадой скорой медпомощи в тяжелом состоянии в Югорскую городскую больницу», — сообщили власти Югорска в telegram-канале. Врачи Югорска обследовали ребенка и стабилизировали состояние его организма. После этого девочку перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.  Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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