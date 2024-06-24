В ХМАО из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

В Югорске (ХМАО) из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпал ребенок. Скорая помощь доставила двухлетнюю девочку с тяжелыми травмами в больницу.
«В Югорске из окна многоэтажки выпал 2-летний ребенок. Девочку доставили бригадой скорой медпомощи в тяжелом состоянии в Югорскую городскую больницу», — сообщили власти Югорска в telegram-канале.
Врачи Югорска обследовали ребенка и стабилизировали состояние его организма. После этого девочку перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!