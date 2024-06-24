Два человека погибли в пожаре в подмосковном Фрязине

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров Фото:

Два человека погибли во время пожара в подмосковном Фрязине. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой», — написал губернатор региона в telegram-канале. По данным Shot, они выпали из окна, пытаясь спастись от пожара.

Во Фрязине загорелось здание несколько часов назад. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что девять человек заблокированы на верхних этажах здания.

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Два человека погибли во время пожара в подмосковном Фрязине. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой», — написал губернатор региона в telegram-канале. По данным Shot, они выпали из окна, пытаясь спастись от пожара. Во Фрязине загорелось здание несколько часов назад. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что девять человек заблокированы на верхних этажах здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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