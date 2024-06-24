«Интерфакс»: восемь человек погибли в пожаре во Фрязине

В ходе пожара во Фрязине погибли восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» Ранее официально известно было только о двух погибших.
«Восемь человек, по предварительным данным, погибли на пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине», — передают журналисты, ссылаясь на экстренные службы
Ранее ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, писал, что погибли двое. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что двое пострадали. В экстренных службах отмечали, что связь потеряно с шестью людьми.
Пожар в здании во Фрязине произошел несколько часов назад. Площадь возгорания в настоящий момент составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте работают 16 бригад скорой помощи. СК завел дело из-за пожара в Подмосковье
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