«Интерфакс»: восемь человек погибли в пожаре во Фрязине

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Предварительно сообщается о семи погибших, передает Baza
Предварительно сообщается о семи погибших, передает Baza Фото:

В ходе пожара во Фрязине погибли восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» Ранее официально известно было только о двух погибших. 

«Восемь человек, по предварительным данным, погибли на пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине», — передают журналисты, ссылаясь на экстренные службы

Ранее ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, писал, что погибли двое. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что двое пострадали. В экстренных службах отмечали, что связь потеряно с шестью людьми.

Пожар в здании во Фрязине произошел несколько часов назад. Площадь возгорания в настоящий момент составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте работают 16 бригад скорой помощи. СК завел дело из-за пожара в Подмосковье

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В ходе пожара во Фрязине погибли восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» Ранее официально известно было только о двух погибших.  «Восемь человек, по предварительным данным, погибли на пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине», — передают журналисты, ссылаясь на экстренные службы Ранее ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, писал, что погибли двое. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что двое пострадали. В экстренных службах отмечали, что связь потеряно с шестью людьми. Пожар в здании во Фрязине произошел несколько часов назад. Площадь возгорания в настоящий момент составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте работают 16 бригад скорой помощи. СК завел дело из-за пожара в Подмосковье
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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