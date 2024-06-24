СК завел дело из-за пожара в Подмосковье, где погибли люди

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Следователи работают на месте Фото:

Во Фрязине возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области

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«Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании в г. Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли. На месте работают оперативные службы. Точное количество пострадавших уточняется. Однако telegram-канал Shot утверждает, что погибших больше.

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Во Фрязине возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области «Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек», — говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании в г. Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли. На месте работают оперативные службы. Точное количество пострадавших уточняется. Однако telegram-канал Shot утверждает, что погибших больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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