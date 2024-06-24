СК завел дело из-за пожара в Подмосковье, где погибли люди

24 июня 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Следователи работают на месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во Фрязине возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области Новость по теме Что известно о пожаре в здании в Подмосковье, где заблокированы люди «Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек», — говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании в г. Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли. На месте работают оперативные службы. Точное количество пострадавших уточняется. Однако telegram-канал Shot утверждает, что погибших больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Фрязине возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области «Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек», — говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании в г. Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли. На месте работают оперативные службы. Точное количество пострадавших уточняется. Однако telegram-канал Shot утверждает, что погибших больше.