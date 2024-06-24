Сгоревшее во Фрязине здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года

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Пожар произошел в бывшем здании НИИ «Платан» (архивное фото) Фото:

Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК.

В ходе последней проверки было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности.

Кроме того, нарушения были выявлены и другими надзорными органами, включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор. В здании зарегистрировано 33 организации, и, как пояснили в органах надзора, отсутствие последующих проверок скорее всего связано с действующим мораторием. «Это здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска», — добавил собеседник агентства ТАСС.

В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

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Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. В ходе последней проверки было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, нарушения были выявлены и другими надзорными органами, включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор. В здании зарегистрировано 33 организации, и, как пояснили в органах надзора, отсутствие последующих проверок скорее всего связано с действующим мораторием. «Это здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска», — добавил собеседник агентства ТАСС. В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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