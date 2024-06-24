Сгоревшее во Фрязине здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года

24 июня 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в бывшем здании НИИ «Платан» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. В ходе последней проверки было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, нарушения были выявлены и другими надзорными органами, включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор. В здании зарегистрировано 33 организации, и, как пояснили в органах надзора, отсутствие последующих проверок скорее всего связано с действующим мораторием. «Это здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска», — добавил собеседник агентства ТАСС. В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. В ходе последней проверки было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, нарушения были выявлены и другими надзорными органами, включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор. В здании зарегистрировано 33 организации, и, как пояснили в органах надзора, отсутствие последующих проверок скорее всего связано с действующим мораторием. «Это здание не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска», — добавил собеседник агентства ТАСС. В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.