«Просили о помощи и падали из окон»: фоторепортаж с места пожара в подмосковном Фрязине

Во Фрязино пожарные испытывают трудности с тушением пожара из-за его плотностиФото: МЧС РФ/РИА Новости/
В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. На месте происшествия работают более 70 человек, также привлечено к тушению огня 24 единицы техники. Площадь возгорания — более 4 тысяч рублей. URA.RU публикует фоторепортаж с места происшествия.
Вертолет Ка-32 участвует в тушении пожара во Фрязине
Фото: МЧС РФ/РИА Новости/
В МЧС по региону отметили, что смогли эвакуировать одного человека. Судьба шести человек остается неизвестной после пожара в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в экстренных службах. «Интерфакс» сообщает о восьми погибших.
Более 70 человек привлечены к тушению пожара во Фрязине
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Огонь распространяется быстро. Пожару присвоен третий ранг опасности.
На месте работают бригады скорой помощи
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
На месте работают экстренные службы, включая пожарных и медиков. Всего на месте происшествия находятся 70 человек. Также к тушению привлекли технику — 24 единицы.
Работа пожарных осложнена высокой степенью задымления и интенсивностью самого пожара. Площадь пожара — четыре тысячи квадратных метров
Фото: МЧС РФ/РИА Новости/
Люди продолжают оставаться внутри. Ранее отмечалось, что застрявшие начали выбивать окна, чтобы выжить. После этого начали появляться сообщения о падении людей.
Люди, застрявшие внутри загоревшегося здания, выбивали окна, чтобы спастись от огня и гари
Фото: РИА Новости
Спустя некоторое время после первых сообщений о пожаре начали отмечать, что внутри здания произошел взрыв. Об этом писала Baza. Также РИА Новости сообщало об обрушении.
Первые сообщения о пожаре в здании начали появляться в 14:39 (по Мск). Сообщалось о сильном задымлении на пятом этаже здания.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Следователи завели уголовное дело по фату пожара. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области.
Огнем охвачена площадь с 5-го по 8-й этажи. Сообщалось об обрушении внутри здания
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В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. На месте происшествия работают более 70 человек, также привлечено к тушению огня 24 единицы техники. Площадь возгорания — более 4 тысяч рублей. URA.RU публикует фоторепортаж с места происшествия. В МЧС по региону отметили, что смогли эвакуировать одного человека. Судьба шести человек остается неизвестной после пожара в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в экстренных службах. «Интерфакс» сообщает о восьми погибших. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Огонь распространяется быстро. Пожару присвоен третий ранг опасности. На месте работают экстренные службы, включая пожарных и медиков. Всего на месте происшествия находятся 70 человек. Также к тушению привлекли технику — 24 единицы. Люди продолжают оставаться внутри. Ранее отмечалось, что застрявшие начали выбивать окна, чтобы выжить. После этого начали появляться сообщения о падении людей. Спустя некоторое время после первых сообщений о пожаре начали отмечать, что внутри здания произошел взрыв. Об этом писала Baza. Также РИА Новости сообщало об обрушении. Следователи завели уголовное дело по фату пожара. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области.