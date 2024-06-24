«Просили о помощи и падали из окон»: фоторепортаж с места пожара в подмосковном Фрязине

«Интерфакс»: в пожаре во Фрязине погибли восемь человек

Во Фрязино пожарные испытывают трудности с тушением пожара из-за его плотности Фото: МЧС РФ/РИА Новости/

В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, в ходе инцидента погибли восемь человек. Сообщалось о падении людей из окон. На месте происшествия работают более 70 человек, также привлечено к тушению огня 24 единицы техники. Площадь возгорания — более 4 тысяч рублей. URA.RU публикует фоторепортаж с места происшествия.

Вертолет Ка-32 участвует в тушении пожара во Фрязине Фото: МЧС РФ/РИА Новости/

В МЧС по региону отметили, что смогли эвакуировать одного человека. Судьба шести человек остается неизвестной после пожара в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в экстренных службах. «Интерфакс» сообщает о восьми погибших.

Более 70 человек привлечены к тушению пожара во Фрязине Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Огонь распространяется быстро. Пожару присвоен третий ранг опасности.

На месте работают бригады скорой помощи Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На месте работают экстренные службы, включая пожарных и медиков. Всего на месте происшествия находятся 70 человек. Также к тушению привлекли технику — 24 единицы.

Работа пожарных осложнена высокой степенью задымления и интенсивностью самого пожара. Площадь пожара — четыре тысячи квадратных метров Фото: МЧС РФ/РИА Новости/

Люди продолжают оставаться внутри. Ранее отмечалось, что застрявшие начали выбивать окна, чтобы выжить. После этого начали появляться сообщения о падении людей.

Люди, застрявшие внутри загоревшегося здания, выбивали окна, чтобы спастись от огня и гари Фото: РИА Новости

Спустя некоторое время после первых сообщений о пожаре начали отмечать, что внутри здания произошел взрыв. Об этом писала Baza. Также РИА Новости сообщало об обрушении.

Первые сообщения о пожаре в здании начали появляться в 14:39 (по Мск). Сообщалось о сильном задымлении на пятом этаже здания. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следователи завели уголовное дело по фату пожара. Об этом сообщает СГСУ СК России по Московской области.

Огнем охвачена площадь с 5-го по 8-й этажи. Сообщалось об обрушении внутри здания Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС