Зеленский уволил генерала ВСУ, которого обвинили в работе на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, которого ранее обвинили в огромных потерях и работе на Россию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова» — заявил Зеленский.
Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил Содоля в потерях войск и территорий, сообщало издание «Украинская правда». Кротевич призывал Государственное бюро расследований провести проверку в отношении генерала. Содоля также обвиняли в работе на Россию. А нардеп Марьяна Безуглая писала, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.