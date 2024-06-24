Зеленский уволил генерала ВСУ, которого обвинили в работе на Россию

Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Зеленский заменил его Андреем Гнатовым Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, которого ранее обвинили в огромных потерях и работе на Россию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова» — заявил Зеленский.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил Содоля в потерях войск и территорий, сообщало издание «Украинская правда». Кротевич призывал Государственное бюро расследований провести проверку в отношении генерала. Содоля также обвиняли в работе на Россию. А нардеп Марьяна Безуглая писала, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, которого ранее обвинили в огромных потерях и работе на Россию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова» — заявил Зеленский. Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил Содоля в потерях войск и территорий, сообщало издание «Украинская правда». Кротевич призывал Государственное бюро расследований провести проверку в отношении генерала. Содоля также обвиняли в работе на Россию. А нардеп Марьяна Безуглая писала, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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