Зеленский уволил генерала ВСУ, которого обвинили в работе на Россию

Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

24 июня 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Зеленский заменил его Андреем Гнатовым Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, которого ранее обвинили в огромных потерях и работе на Россию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова» — заявил Зеленский. Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил Содоля в потерях войск и территорий, сообщало издание «Украинская правда». Кротевич призывал Государственное бюро расследований провести проверку в отношении генерала. Содоля также обвиняли в работе на Россию. А нардеп Марьяна Безуглая писала, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, которого ранее обвинили в огромных потерях и работе на Россию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова» — заявил Зеленский. Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил Содоля в потерях войск и территорий, сообщало издание «Украинская правда». Кротевич призывал Государственное бюро расследований провести проверку в отношении генерала. Содоля также обвиняли в работе на Россию. А нардеп Марьяна Безуглая писала, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане.