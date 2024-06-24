Украина получит от США военную помощь на 150 миллионов долларов

24 июня 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

С начала СВО США направили Украине уже более 50 миллиардов долларов (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация США отправит Украине очередной пакет вооружения на 150 миллионов долларов. Об этом сообщают источники. «Администрация США 25 июня объявит об очередной помощи Украине. Очередной пакет вооружений [составит] 150 миллионов долларов», — сообщила радиостанция «Голос Америки»* (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники. По данным Пентагона, с начала СВО США направили Украине уже более 50 миллиардов долларов военной помощи. В США ранее заявили, что выделят Украине 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетики и гуманитарные нужды. По словам вице-президента США Камала Харриса, на восстановление энергетической инфраструктуры будет направлено 824 миллионов долларов, на гуманитарную помощь — 379 миллионов долларов, еще 300 миллионов долларов направят на закупку средств первой помощи, пишет RT. При этом опрос показал, что треть американцев выступают против помощи Украине. 32% американцев выступают против отправки военной помощи Киеву, 57% поддерживают ее, еще 11% респондентов не смогли дать однозначный ответ, сообщает «Национальная служба новостей». Исследование проводил Институт Рональда Рейгана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США отправит Украине очередной пакет вооружения на 150 миллионов долларов. Об этом сообщают источники. «Администрация США 25 июня объявит об очередной помощи Украине. Очередной пакет вооружений [составит] 150 миллионов долларов», — сообщила радиостанция «Голос Америки»* (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники. По данным Пентагона, с начала СВО США направили Украине уже более 50 миллиардов долларов военной помощи. В США ранее заявили, что выделят Украине 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетики и гуманитарные нужды. По словам вице-президента США Камала Харриса, на восстановление энергетической инфраструктуры будет направлено 824 миллионов долларов, на гуманитарную помощь — 379 миллионов долларов, еще 300 миллионов долларов направят на закупку средств первой помощи, пишет RT. При этом опрос показал, что треть американцев выступают против помощи Украине. 32% американцев выступают против отправки военной помощи Киеву, 57% поддерживают ее, еще 11% респондентов не смогли дать однозначный ответ, сообщает «Национальная служба новостей». Исследование проводил Институт Рональда Рейгана.