24 июня 2024

Спортсмен из ХМАО борется за 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армрестлер из ХМАО выполнил уже пять заданий в телешоу «Титаны» на ТНТ
Армрестлер из ХМАО выполнил уже пять заданий в телешоу «Титаны» на ТНТ Фото:

Армрестлер и блогер из Белого Яра (ХМАО) Максим Битаров участвует в телешоу «Титаны» на ТНТ. Главным призом проекта является выигрыш в 10 миллионов рублей.

«Оказывается, я сильный», — сказал Битаров после своего последнего испытания. На нем нужно было переворачивать покрышку весом 150 килограмм на дистанции 40 метров.

Телешоу «Титаны» — проект, где самые сильные россияне соревнуются между собой, выполняя задания, которые придумал искусственный интеллект. Сейчас югорчанин выполнил уже пять заданий.

Битаров является чемпионом Европы и мира по армрестлингу, а блогерская деятельность принесла ему уже два миллиона подписчиков. Также она известен по участию в шоу «Русский ниндзя» в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армрестлер и блогер из Белого Яра (ХМАО) Максим Битаров участвует в телешоу «Титаны» на ТНТ. Главным призом проекта является выигрыш в 10 миллионов рублей. «Оказывается, я сильный», — сказал Битаров после своего последнего испытания. На нем нужно было переворачивать покрышку весом 150 килограмм на дистанции 40 метров. Телешоу «Титаны» — проект, где самые сильные россияне соревнуются между собой, выполняя задания, которые придумал искусственный интеллект. Сейчас югорчанин выполнил уже пять заданий. Битаров является чемпионом Европы и мира по армрестлингу, а блогерская деятельность принесла ему уже два миллиона подписчиков. Также она известен по участию в шоу «Русский ниндзя» в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...