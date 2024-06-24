Спортсмен из ХМАО борется за 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ

Армрестлер и блогер из Белого Яра (ХМАО) Максим Битаров участвует в телешоу «Титаны» на ТНТ. Главным призом проекта является выигрыш в 10 миллионов рублей.
«Оказывается, я сильный», — сказал Битаров после своего последнего испытания. На нем нужно было переворачивать покрышку весом 150 килограмм на дистанции 40 метров.
Телешоу «Титаны» — проект, где самые сильные россияне соревнуются между собой, выполняя задания, которые придумал искусственный интеллект. Сейчас югорчанин выполнил уже пять заданий.
Битаров является чемпионом Европы и мира по армрестлингу, а блогерская деятельность принесла ему уже два миллиона подписчиков. Также она известен по участию в шоу «Русский ниндзя» в 2021 году.
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